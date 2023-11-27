香港再傳虛擬資產交易詐騙 已有百餘人報案

繼JPEX案爆雷後，香港警方接獲逾百人報案，懷疑經加密貨幣交易平台HOUNAX投資受騙。圖為今年9月，香港警方舉行記者會說明JPEX案偵辦情況。（中通社）

繼JPEX之後，香港 再度傳出虛擬貨幣投資 平台爆雷的消息。 香港警方已接獲逾百人報案，懷疑經加密貨幣交易平台HOUNAX投資受騙，有人更被騙走港幣1,200萬元。 對此，香港立法會議員敦促香港證監會加強網路巡查。

香港立法會議員江玉歡27日在香港電台稱，香港證監會本月1日將HOUNAX列入無牌公司和可疑網站名單，但名單上的公司很多， 因此質疑證監會角色被動，未及時封鎖相關公司網頁，擔心有更多不法份子會利用虛擬資產交易平台發牌制度冷靜期行騙。

她提到，外國封鎖同類詐騙網站的速度很快，香港執法部門相對落後，因此促請證監會加強巡查社交網絡，發現可疑網頁要主動通知市民。

香港反詐騙大聯盟召集人、立法會議員吳傑莊在同一檔節目上說，HOUNAX事件反映香港需要加強核實社群媒體廣告。 他至今接獲至少五名相關受害者求助，受害者懷疑被騙走約港幣100萬元。

據香港中通社報導，資訊安全研究及事故應變研究員賴灼東認為，虛擬資產投資涉及電子錢包加密鑰匙和區塊鏈等技術，讓投資者檢視交易詳情和進行確認，但許多投資者並不清楚相關技術和權利，使騙徒利用他們「貪方便」的心態騙取資產，可見目前有關虛擬貨幣投資的技術教育不足。

香港證監會統計，迄今共接獲15件相關投訴，受害者已向警方報案。 涉事平台未經監管也未獲證監會發牌，當局無權暫停平台運作。香港官方已就事件與警方進行情報交流，調查工作仍持續進行。

另外，JPEX案目前已累計66人被逮捕 涉案金額達港幣16億元。