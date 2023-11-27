我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

審查零容忍？ 無辜家長上傳影片遭控虐童

王毅將主持聯合國安理會以巴問題高階會議

記者賴錦宏／即時報導
中國外長王毅20日在北京與到訪的阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團舉行會談。（新華社）
中國外長王毅20日在北京與到訪的阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團舉行會談。（新華社）

中國外長王毅將前往美國紐約主持聯合國安理會以巴問題高階會議。學者分析，北京將聯合阿拉伯國家向美國施壓，而美國是唯一可能影響以色列決策的國家。

中國外交部發言人汪文斌27日宣布，中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於29日舉行安理會以巴問題高級別會議 ，王毅將赴紐約主持安理會會議。

中國國家主席習近平上周二（21日）晚出席金磚國家領導人以巴問題特別視訊峰會，並發表題為《推動停火止戰 實現持久和平安全》的講話。習近平說，不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定，解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」。

王毅20日在北京會見阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長聯合代表團時則表示，中國願意努力協助恢復中東和平。

據新加坡聯合早報報導，南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員多西（James Dorsey）分析，中國在以哈問題上的立場並未改變。中國不願介入調停，對以色列和哈馬斯的影響力也不足以促成調停。

多西指出，「阿拉伯和伊斯蘭國家聯合代表團這次對多國的訪問，最核心的目標是向美國施壓，因為美國是唯一可能影響以色列決策的國家」；他們首站選擇中國也是向美國施壓的一種方式。 單就此次在北京的會談來說，除了為聯合國代表團和中國塑造正面形像外，對緩和以哈衝突沒有太大的作用。

北京 王毅 聯合國

上一則

WHO：中國目前呼吸道肺炎激增數量不如新冠疫情前多

延伸閱讀

中國外交部：王毅本周赴紐約 主持安理會以巴高級別會議

中國外交部：王毅本周赴紐約 主持安理會以巴高級別會議
王毅會韓外長 強調兩國友好合作是必答題 而非選答

王毅會韓外長 強調兩國友好合作是必答題 而非選答
中國外交部：中日韓同意加緊籌備領袖會議

中國外交部：中日韓同意加緊籌備領袖會議
會法外長 王毅：中歐攜手避新冷戰 盼法提供中企更公平經商環境

會法外長 王毅：中歐攜手避新冷戰 盼法提供中企更公平經商環境

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項

20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項