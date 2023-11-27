王毅將主持聯合國安理會以巴問題高階會議

中國外長王毅20日在北京與到訪的阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團舉行會談。（新華社）

中國外長王毅 將前往美國紐約主持聯合國 安理會以巴問題高階會議。學者分析，北京 將聯合阿拉伯國家向美國施壓，而美國是唯一可能影響以色列決策的國家。

中國外交部發言人汪文斌27日宣布，中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於29日舉行安理會以巴問題高級別會議 ，王毅將赴紐約主持安理會會議。

中國國家主席習近平上周二（21日）晚出席金磚國家領導人以巴問題特別視訊峰會，並發表題為《推動停火止戰 實現持久和平安全》的講話。習近平說，不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定，解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」。

王毅20日在北京會見阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長聯合代表團時則表示，中國願意努力協助恢復中東和平。

據新加坡聯合早報報導，南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員多西（James Dorsey）分析，中國在以哈問題上的立場並未改變。中國不願介入調停，對以色列和哈馬斯的影響力也不足以促成調停。

多西指出，「阿拉伯和伊斯蘭國家聯合代表團這次對多國的訪問，最核心的目標是向美國施壓，因為美國是唯一可能影響以色列決策的國家」；他們首站選擇中國也是向美國施壓的一種方式。 單就此次在北京的會談來說，除了為聯合國代表團和中國塑造正面形像外，對緩和以哈衝突沒有太大的作用。