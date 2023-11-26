王毅會韓外長 強調兩國友好合作是必答題 而非選答

中國外交部長王毅（左）與南韓外交部長官朴振。（路透）

中國外交部長王毅 26日在南韓 釜山與南韓外交部長朴振進行會晤，雙方就雙邊、地區及國際性問題交換意見，此次會晤是中韓外長繼今年7月在印尼會面後，時隔4個月再次會談。王毅表示，中韓關係發展應始終錨定友好合作大方向，對雙方來說這是必須做好的必答題而非選答題。

據中國外交部網站消息，雙方於會上確認中韓戰略合作夥伴關係定位，願共同持續沿此一方向向前推進，會中雙方還就朝鮮半島局勢等交換意見。

王毅指出，中韓建交30多年來，雙邊關係全面快速發展，雙方相互成就、共同繁榮，為兩國人民帶來巨大福祉，也為區域和平穩定做出積極貢獻。

王毅提到，近期，國際地區情勢發生許多重要變化，中韓關係也出現不少新情況。但中韓是搬不走的近鄰，這個客觀事實永遠不會改變。兩國關係好雙方受益，反之雙方受損，這一道理也永遠不會改變。

他表示，中韓關係發展應始終錨定友好合作的大方向，這對雙方來說是必須做好的必答題，而非選答題。中方願與韓方加強交往溝通，堅守建交初心，堅持互尊互信，排除外部干擾，確認戰略夥伴關係定位，並持續為之增添新內涵。

王毅指，中韓已成為利益高度融合、產供鏈高度互嵌的合作夥伴。中國具有完備產業體系和超大規模市場，將實施更高水準開放，這將持續為中韓互利合作提供新機會。雙方應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向，維護產供鏈穩定暢通，推動兩國經貿合作取得更大發展。

朴振則表示，南韓政府重視中韓關係，認為中韓戰略夥伴關係符合兩國和兩國人民的利益，願持續向前推進，這是韓方的明確立場。韓方願與中方加強各級對話溝通，深化經貿合作，維護供應鏈 穩定，促進人文交流，推動兩國戰略夥伴關係不斷取得新發展。

朴振說，在加強兩國合作的同時，中韓還可以就東亞和世界的和平穩定共同努力。韓中日三國外長會時隔四年多再次舉行，期待會議能有正面成果，深化三國合作。

韓聯社此前曾報導，朴振於王毅會晤前一晚表示，將向中方介紹韓方中止韓朝《九一九軍事協議》部分條款效力的背景，並與中方就合力維護韓半島和平穩定的方案進行討論。朴振在26日與王毅會談前，先與日本外長上川陽子舉行會談。韓中、韓日外長26日於當日上午將分別會談，之後三位外長共進午餐，餐後舉行三方會議。