央視批賴蕭配：雙份「獨」藥將台灣推入萬劫不復

中國央視的新媒體帳號刊出批評賴蕭配的文章。(擷自微博)

中國央視的新媒體帳號「日月譚天」今天在其微信 公眾號上刊登一篇文章，題為：「獨Plus」！「賴蕭配」加倍「禍民賣台」貽害無窮。文章稱，賴蕭配」這樣的雙份「獨」藥只會背棄台灣民眾的期盼，賣台利益、毒害和平，將台灣社會推入萬劫不復。

雖然藍白不合拆夥後，中國國台辦以答記者問方式，做出溫和的回應，只強調「希望明年初台灣地區選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。」但今天日月譚天這一背後是官媒央視的公眾號今天就對賴蕭配展開嚴厲批判。文章一開始就稱，賴清德 請蕭美琴當副手，是鐵了心要在「台獨」道路上狂飆，徹底「不裝了」。

文章說，賴蕭從來就沒有正視過要和平、要發展、要交流、要合作的島內主流民意。不管是賴清德在公開場合發表「台灣已是主權獨立國家」、「兩岸關係是國際關係」等錯誤言論、在島上大打「抗中保台」牌，還是蕭美琴為促成美台軍售上躥下跳、收買遊說美國政客提案干涉中國內政的惡法，無不是危害台灣安全、把台海推向兵兇戰危。

它稱，如何給「雙獨組合」做未來風險評估？中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇接受日月譚天訪問表示，「獨上加獨」會加倍禍害台灣。短期內，島內民眾可能還只是因為被「賴蕭」營造的所謂「美國支持他們」的假象蒙蔽，被騙騙選票。中長期來看，如果「雙獨組合」上台，對島內老百姓而言，貽害無窮。

文章列舉三點，其一，它說，「賴蕭」合流後，兩「獨」疊加將可能出現放大和加乘效應，台灣2300萬民眾將被置於危險境地。賴從政以來，一直高喊台獨建國，是綠營長期培植並寄予厚望的「台獨金孫」。而蕭出身深綠世家，「台獨」理念頑固。「賴蕭」勾結，勢必相互裹挾，推動「法理台獨」，衝撞《反分裂國家法》紅線，破壞台海和平。

其二，它稱，「雙獨組合」將成無底線「賣台媚美」的「最聽美組合」，台灣民眾利益將被敲骨吸髓，健康福祉將被徹底出賣。蕭美琴在推動「萊豬」入台和「美台21世紀貿易倡議」等「賣台」事件中，扮演了極不光彩的「美國利益代言人」角色。賴清德在蕭的「加持」下，將更有動力和管道幫助美國對台進行控制和掠奪，用大幅讓利、犧牲民眾福祉等代價來換取美國些許「支持」。

其三，它指出，「雙獨組合」將把「害台毀台」演繹到新高度，「台灣人坐在火藥桶上」「台灣年輕人上戰場」等島內民眾的夢魘恐將照進現實。前白宮 國安會官員簡以榮接受路透社採訪時透露，蕭美琴一直「非常積極參與台灣防務改革工作」，包括採購更多武器，如愛國者導彈和無人機等。這與賴清德主張的「全民皆兵」、「備戰以避戰」不謀而合。如此好戰的組合，把台灣打造成「戰鬥豪豬」、在台海挑釁引戰，是可以預見的未來。

文章最後表示，「賴蕭配」這樣的雙份「獨」藥只會背棄台灣民眾的期盼，賣台利益、毒害和平，將台灣社會推入萬劫不復。