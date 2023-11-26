被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

原「惡俗維基」網站技術員牛騰宇，被控外洩中共領導人習近平 愛女習明澤個資 ，遭重判入獄14年，最近牛母藉視訊會見兒子，懷疑牛騰宇遭凌虐而精神失常，因他答非所問完全不認得她。

據X平台（前身推特）帳號「牛騰宇母親」24日發文，當天上午9時30分，牛母到轄區派出所與牛騰宇視訊會見，當他出現在銀幕上，發現兒子沒有往常一般的燦爛笑容和安慰她的話語。

牛母指出：「他看著我居然不知道我是誰，大喊一些我聽不懂的話，所問非所答，出現了精神障礙。」

牛母回想，以往每次視訊會見前一天，獄方都會主動致電給她，昨天他們沒來電，從上午9時至下午5時多次主動致電給獄方也無人接聽，感覺很不尋常。

嚇壞的牛母說，她頓時崩潰，淚水奔湧而出，眼前浮現兒子曾經被打火機燒身、注射生理食鹽水、吊打、坐老虎凳，不知這次是被下毒還是遭到其他殘忍的迫害，哭求各方伸援手救救兒子。

另據自由亞洲電台（RFA）24日報導，10月底牛母曾親赴監獄探子，當時牛騰宇身體和精神狀況良好情緒穩定，面帶微笑安慰她，並誓言不放棄依法申訴。

RFA指出，習近平女兒習明澤和姊夫鄧家貴的個資，2019年5月被海外網站「紅岸基金會」、「支納維基」曝光。

中國公安部成立專案組，由廣東茂名茂南網警大隊主責偵辦，因亟欲媚上貪功，移花接木手把責任推給中國境內的惡俗維基網站。

隨後以酷刑逼供聯手當地檢方和法院炮製冤案，2019年12月29日，24名網路新生代皆被判刑，其中牛騰宇被構陷為主嫌，判刑14年。

牛母堅持為子申冤獲國際社會廣泛關注，這回習近平赴舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，國會及行政部門中國問題委員會（CECC）向總統拜登 提交包括牛騰宇在內的政治犯名單，籲拜登促習近平放人。