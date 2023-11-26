反駁金融時報 中駐英使館稱炒作威脅論誤導受眾

中國駐英使館於當地時間25日駁斥金融時報文章，稱其炒作中國威脅論。圖為北京街頭的五星旗。（路透）

中國駐英國使館駁斥英國金融時報日前一篇文章「汙衊中國北極國際合作」，渲染炒作「中國威脅論」，挑唆大國陣營對抗，嚴重誤導受眾。

中國駐英使館官網25日披露，使館發言人近日致函英國金融時報（Financial Times），「對其刊發學者評論文章汙衊中方北極國際合作予以嚴正駁斥」。金融時報22日全文刊登了信函。

中國駐英使館的信函指出，金融時報11月10日刊發學者評論文章「俄羅斯 和中國正在北極開闢一條新的反西方戰線」，將波羅的海天然氣 管道受損這一孤立案件，以「猜測」為依據牽強附會地和北約 安全穩定相聯繫，汙衊中國在北極開展的國際合作，渲染炒作所謂「中國威脅論」，挑唆大國陣營對抗，充斥冷戰思維與意識形態偏見，嚴重誤導受眾，展現了作者的傲慢與淺薄。

信函指堅決反對這篇文章，並稱中國是近北極國家之一，是不容否認的地理、自然和社會現實。和平與合作是當前北極形勢的主流。作為負責任大國，中國始終本著「尊重、合作、共贏、可持續」的基本原則，與北極地區所有國家開展各領域互利合作。

使館發言人表示，波羅的海天然氣管線受損是一起不幸的海上事故。對於事故調查，中方主管機關始終與相關國家保持順暢溝通，並將繼續依據國際法提供必要協助；但在案件真相查明前，就臆測甚至挑唆大國關係，顯然別有用心，這於區域和平穩定無利，於世界團結發展無益。

芬蘭和愛沙尼亞之間的天然氣管線「波羅的海連接管」（Balticconnector）10月8日因漏氣而關閉。芬蘭有關單位隨後針對這起由「外部」活動造成的損害進行調查。

芬蘭警方10月24日發布了海底拖痕的照片，據信是一個6噸重的大錨在海床上被拖曳並且最後撞上「波羅的海連接管」的痕跡。這一撞不僅造成天然氣管線漏氣，也導致大錨斷裂。

據芬蘭警方，船錨兩根尖刺的其中一根已經斷裂。有關單位同時證實先前的一項發現，也就是天然氣管線遭破壞據信與中國貨櫃船Newnew Polar Bear有關。

中國外交部當時回應指希望事實真相早日查明，中方願依據國際法提供必要協助。