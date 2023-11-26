利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

經濟觀察報報導，中國多位鋼鐵企業人士25日在 「第十九屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2023年會」上表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰，包括鋼材市場價格明顯下跌，鋼企利潤 大幅度萎縮，鋼鐵流通企業的經營也難上加難。

「產能過剩加劇，國內需求不足，出口大幅增長，原料價格堅挺，成材均價下移，行業利潤微薄。」蘭格集團總裁劉陶然概括2023年鋼鐵業境況稱。

天津友發鋼管集團股份有限公司副總經理徐廣友認為，當前中國經濟正處於結構調整窗口期，受此影響，鋼鐵行業需求已由增量市場轉為存量市場，且市場邊際效應在收縮，過去粗放經營已經不再適合行業發展。

中國金屬材料流通協會聯席會長李剛指出，目前加工企業包括生產端長流程、短流程有兩千家鋼鐵加工企業，虧損面達到70%以上，規模以上的企業500家，虧損面達80%；「鋼鐵企業上市公司有38家，1-9月真正實現盈利的企業只有8家。」意味著鋼鐵企業虧損嚴重。

至於2024年是否能夠扭轉虧損局面？建龍集團營銷部部長羅立新分析，礦石與焦煤供應端偏緊，預計明年價格有撐，市場整體偏暖，但受到原材料價格影響，鋼廠可能還是比較困難。

對於鋼價後市，蘭格鋼鐵網首席分析師馬力認為，2024年中國國內外鋼材供需為基本平衡狀態，因此預計2024年價格與2023年基本持平，將結束連續兩年以來的價格大幅下降的局面。

證券日報報導，蘭格鋼鐵網資深專家、天津友發鋼管集團高級顧問韓衛東認為，今冬明春鋼價還將延續上有頂下有底的震盪走勢，難以出現大幅波動的行情。

著名經濟學家、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在會上表示，「2024年是一個經濟增長的恢復年，整體國際形勢將有所改善，同時隨著國家政策的進一步明確和房地產問題得到有效解決，消費和投資 將跟隨GDP同步增長。而鋼鐵行業在城鎮化和一帶一路 的帶動下，還有很大的發展空間。」

中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，今年前三季，重點統計鋼鐵企業營業收入人民幣4.66兆元，年減1.74%，利潤總額人民幣621億元，年減34.11%，平均利潤率僅為1.33%，在41個工業大類中排名靠後，處於較低水平。