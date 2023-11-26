我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一份麥當勞16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

治安隱患 紐約市警察離職飆升 今年達2516名

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

記者黃雅慧／即時報導
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

經濟觀察報報導，中國多位鋼鐵企業人士25日在 「第十九屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2023年會」上表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰，包括鋼材市場價格明顯下跌，鋼企利潤大幅度萎縮，鋼鐵流通企業的經營也難上加難。

「產能過剩加劇，國內需求不足，出口大幅增長，原料價格堅挺，成材均價下移，行業利潤微薄。」蘭格集團總裁劉陶然概括2023年鋼鐵業境況稱。

天津友發鋼管集團股份有限公司副總經理徐廣友認為，當前中國經濟正處於結構調整窗口期，受此影響，鋼鐵行業需求已由增量市場轉為存量市場，且市場邊際效應在收縮，過去粗放經營已經不再適合行業發展。

中國金屬材料流通協會聯席會長李剛指出，目前加工企業包括生產端長流程、短流程有兩千家鋼鐵加工企業，虧損面達到70%以上，規模以上的企業500家，虧損面達80%；「鋼鐵企業上市公司有38家，1-9月真正實現盈利的企業只有8家。」意味著鋼鐵企業虧損嚴重。

至於2024年是否能夠扭轉虧損局面？建龍集團營銷部部長羅立新分析，礦石與焦煤供應端偏緊，預計明年價格有撐，市場整體偏暖，但受到原材料價格影響，鋼廠可能還是比較困難。

對於鋼價後市，蘭格鋼鐵網首席分析師馬力認為，2024年中國國內外鋼材供需為基本平衡狀態，因此預計2024年價格與2023年基本持平，將結束連續兩年以來的價格大幅下降的局面。

證券日報報導，蘭格鋼鐵網資深專家、天津友發鋼管集團高級顧問韓衛東認為，今冬明春鋼價還將延續上有頂下有底的震盪走勢，難以出現大幅波動的行情。

著名經濟學家、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在會上表示，「2024年是一個經濟增長的恢復年，整體國際形勢將有所改善，同時隨著國家政策的進一步明確和房地產問題得到有效解決，消費和投資將跟隨GDP同步增長。而鋼鐵行業在城鎮化和一帶一路的帶動下，還有很大的發展空間。」

中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，今年前三季，重點統計鋼鐵企業營業收入人民幣4.66兆元，年減1.74%，利潤總額人民幣621億元，年減34.11%，平均利潤率僅為1.33%，在41個工業大類中排名靠後，處於較低水平。

利潤 一帶一路 投資

上一則

阿里喊停量子研究？達摩院將實驗室、設備捐浙大

延伸閱讀

創享家集團 辦感恩晚宴

創享家集團 辦感恩晚宴
美國互惠財富、創享家平台 舉辦感恩晚宴

美國互惠財富、創享家平台 舉辦感恩晚宴
開國元帥葉劍英夫人吳博 106歲在京逝世

開國元帥葉劍英夫人吳博 106歲在京逝世
退伍軍人紀念日 拜登推崇老兵們為國家鋼鐵脊梁

退伍軍人紀念日 拜登推崇老兵們為國家鋼鐵脊梁

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)

中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍

2023-11-22 01:30

超人氣

更多 >
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家