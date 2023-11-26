阿里喊停量子研究？達摩院將實驗室、設備捐浙大

近期中國市場有傳言稱阿里達摩院將裁撤量子實驗室，對此阿里達摩院26日回應表示，為了進一步推動量子科技協同發展，達摩院聯合浙江大學發展量子科技，將量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他高校和科研機構進行開放。上證報指出，達摩院並未回應人員處置問題。

近期坊間傳言，由於預算 及盈利等原因，阿里達摩院對旗下量子實驗室進行大幅裁員 ，並可能裁撤整個團隊。同時也有消息稱，共計裁減30餘人，且該實驗室許多成員已成功入職其他企業。

事實上阿里巴巴在2013年對量子計算進行研究，並於2015年7月由阿里雲與中國科學院在上海宣布共同成立「中國科學院－阿里巴巴量子計算實驗室」。

該實驗室當時設定計劃：預計到2025年，量子模擬將達到當今世界最快的超級計算機的水平，初步應用於一些目前無法解決的重大科技難題；到2030年，研制具有50—100個量子比特的通用量子計算原型機，突破大規模量子計算機的晶片 工藝，從物理層設計、製造，到算法運行實現自主研發，全面實現通用量子計算功能，並應用於大數據處理等重大實際問題。

2017年10月成立達摩院，並把量子計算實驗室納入。3年投資人民幣1,000億元投入量子計算、機器學習、基礎算法等基礎科學研究。目前已配置國際領先的量子實驗專用儀器設備，建成Lab-1、Lab-2兩座硬件實驗室，具備量子計算軟硬體全棧開發能力。

與此同時，達摩院在晶片制備、比特相干時長、門操控、量子糾錯，量子計算控制架構等領域取得多個重要成果，包括高精度、多比特超導量子晶片，量子電路經典模擬器「太章」等。

據悉，達摩院隸屬於阿里巴巴集團六大業務集團之一的「雲智能集團」，5月也有消息稱，達摩院自動駕駛團隊裁員，其中近百人轉入菜鳥集團，部門劃歸於菜鳥CTO下屬技術團隊，其餘近200人將內部轉職務或者裁員。