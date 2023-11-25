中國民眾訪台人數 僅恢復至2019年同期的一成

陸委會官網最新公布的數據顯示中國地區人民訪台數量持續上升，第三季已達2019年同期的一成。（圖／本報資料照片）

台灣政府分次放寬部分中國地區人民訪台的邊境管控措施，中國地區人民訪台交流人數，在2023年第三季達到7.3萬人次，接近疫情 前的2019年同期10%。

根據陸委會官網25日公布的最新統計，2023年第三季訪台的中國地區人民為7萬2,845人次，較今年第一季2萬8,647人、第二季4萬1,457人相比，都有大幅成長。而今年截至9月，訪台的中國民眾已突破14萬人次。

官方統計的項目顯示，第三季新增的中國地區訪台民眾，主要集中於研修生、履約活動，以及「其他」項目，後者包含社會交流、居留定居、觀光 及其他醫療服務交流。其中，列為「其他」項目者從第二季3萬5,096人次大幅增加至6萬641人次，不過因為陸委會2021年後已經將公布的統計欄目精簡，目前尚無法得知「社會交流」這一大項的人數變化情形。

目前仍有好幾個事由，例如健檢醫美、教育 講學、藝文傳習等項目，申請案件與許可案件都幾乎是掛零。至於以往居大宗的觀光部分，中國團客與自由行則分別是我方政府與中國政府在2020年2月、2019年8月片面暫停，目前都沒有重啟。

而根據2019年第三季的資料，當季訪台的中國地區民眾為71萬3,805人次，當中又以觀光50萬人次居大宗。目前在政府的政策開放之下，已經從2020年第二季低點的1,818人次，回升到2019年的近10%。

陸委會經過數批政策宣告，現已開放中國人士訪台的事由包含商務交流（但申請規則有變）、第三地陸籍人士訪台觀光、陸生學位生與研修生、小三通、奔喪、探親、航司駐點人員等，其餘絕大部分原先中國人士訪台可通案開放的事由，都仍需要專案許可。