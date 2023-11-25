中擴大免簽 中媒：直面觀光問題 化解中歐地緣對抗

中國外交部宣布，對法、德、義、荷、西、馬等六個國試行一年單方面免簽政策，可在中國停留最多十五天。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

為提振旅遊業，中國自12月起擴大對法國、德國 、義大利 、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國試行單方面免簽，引發熱議。中國具官媒背景的自媒體「牛彈琴」25日發表評論文章指，國之交在於民相親，民相親在於心相通，疫後赴中國人數確實少了許多，中國官方選擇直面問題，向世界釋放善意。至於為何有5國都是歐盟 國家，則是要傳達中歐攜手，避免陣營對抗之意。

疫情之後，赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友的外國朋友，確實少了許多，嚴重影響中外交往。文章指出，國之交在於民相親，民相親在於心相通，「沒有交往，都不常走動，怎麼民相親、心相通？」這樣更別提經貿往來、旅遊收入。

文章因此肯定了政府的做法指，中方選擇直面問題，即便是單方面開放，也是中國向世界釋放的善意，「這是今年最令人振奮的一個小消息」。

中國政府此次擴大對6國實施免簽，其中有5國都是歐盟國家。消息一出，德國駐中國大使傅融立刻表態歡迎指，「這項決定將在前所未有的程度上為德國公民前往中國帶來便利」，她也說，希望中國能免簽所有歐盟國家，這樣申根國家才能共同批准，給予中國公民去德國和歐洲的便利。

此外，人正在北京訪問的法國外長科隆納也表示歡迎，他在X平台上面發文寫道，「我的同事王毅，在我訪問之際宣布了一個很棒的消息！」而就中法高級別人文交流機制第六次會議成果，法國也承諾向中國赴法研究生發放更長期限簽證。

至於為何多數是歐盟國家？文章引述了中國外長王毅24日與法國外長科隆納會談時所言指出，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突，雙方是夥伴不是對手，合作遠大於分歧。文章強調，只要中歐攜手，陣營對抗就不會出現，世界分裂就不會發生，「新冷戰」就打不起來。

中國外交部25日宣布，為便利中外人員往來服務高品質發展及高水準對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員實施單方面免簽政策。今年12月至明年11月期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境。