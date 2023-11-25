中國新免簽政策 德國大使呼籲納入所有歐盟國家

為提振旅遊業，中國將自12月起對德國等6國試行單方面免簽政策。圖為北京首都機場到達大廳。（美聯社）

為提振旅遊業，中國將自12月起對德國 等6國試行單方面免簽政策。德國駐中大使傅融指這項決定將前所未有為德國公民赴中帶來便利，並呼籲免簽新政納入所有歐盟 國家。

中國外交部昨天宣布，自今年12月1日至明年11月30日，對法國、德國、義大利 、荷蘭、西班牙和馬來西亞等6國持普通護照者試辦最長15天的單方面免簽入境，期間持上述6國普通護照人員赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

綜合德國之聲、路透社的分析，在歷經近3年的嚴格COVID-19防疫政策以及中國在很大程度上與外界中斷交流後，最近數月中國一直採取包括恢復國際航線等各種措施以重振旅遊業。

此外，在與許多西方國家針對疫情政策、人權、貿易和台灣議題等發生衝突後，中國政府也尋求重建在全球的形象。

報導引述美國華盛頓智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）最近在24個國家進行的調查顯示，67%成年受訪者對中國持負面看法，並有逾半受訪者認為中國干涉他國事務，未考慮他國利益。

對於中國這項新免簽政策，傅融（Patricia Flor）在社群平台X寫道，「這一決定將在前所未有的程度上為德國公民前往中國帶來便利」。

她也提到，希望中國政府能讓該措施落實到所有歐盟成員國，因為只有在申根區國家共同批准的情況下，才能為中國公民前往德國和歐洲提供便利，希望中國政府能對所有歐盟成員國實行這項措施，「這將極大地改善我們公民的流動性，使中歐之間的個人、文化和經濟關係更加深入」。

中國歐盟商會也表示此舉有助提振商業信心，「（中國）當局正在採取措施促進人與人之間的交流，這是一個積極的訊號」。