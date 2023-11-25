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香港政務司長：明年初成立愛國主義教育工作小組

記者陳宥菘／即時報導
香港政務司長陳國基表示，愛國主義教育工作小組將於明年初成立。(中通社)
香港政務司長陳國基表示，愛國主義教育工作小組將於明年初成立。(中通社)

中國全國人大常委會早前通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦起實施，香港特首李家超10月底在立法會發表施政報告時便提出，香港將強化愛國主義教育，並成立「愛國主義教育工作小組」。香港政務司長陳國基25日表示，該工作組確立於明年初成立。

香港明報報導，陳國基25日出席香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式致辭時表示，由他領導的「憲法與基本法推廣督導委員會」，將在明年初成立愛國主義教育工作小組，協調政府部門及非政府機構，全方位推動國民教育，包括加強教師國情培訓、強化學生國情學習，推展聯校國民教育新活動和內地交流實習計畫等。

李家超日前在香港立法會發表施政報告時曾提到，港府將會展開愛國主義教育，將愛國主義教育納入國民教育體系。由政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」將會擴大職能，新增涵蓋愛國主義教育，協調政府部門和非政府機構推動國民教育，與「愛國主義教育法」內容對接。

李家超還提到，康樂及文化事務署也將會成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策畫及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，並將於明年起舉辦「中華文化節」。

在25日香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式上，基金會主席陳鴻道表示，正籌備助學金計畫，資助基層家庭中小學生學習，申請時須提交一份以「中國優秀文化傳承」或「愛國主義教育」為主題的活動計畫書。

目前，香港正從各層面、且向各年齡層推進愛國教育。香港教育局稍早公布的小學人文科課程框架，即要求學習國民教育、國家安全教育，國民身分認同，小學三年級須知道香港國安法，六年級要認識國家統一。

教育局 香港 實習計畫

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