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中國下月對法德義荷西馬等6國 試行單方面免簽入境

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部宣布，對法、德、義、荷、西、馬等6個國試行一年單方面免簽政策，可在中國停留最多15天。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。(新華社)
中國外交部宣布，對法、德、義、荷、西、馬等6個國試行一年單方面免簽政策，可在中國停留最多15天。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。(新華社)

中國自年初解封後，海外遊客、商務人士數量恢復不如預期，仍遠低於疫情前水準。中國外交部24日宣布，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家試行單方面免簽政策，自今年12月生效至明年11月，可在中國停留最多15天，無需簽證

中國外交部發言人毛寧24日於例行記者會上宣布，為便利中外人員往來服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。

毛寧表示，今年12月1日至明年11月30日期間，上述國家持普通護照人員赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

外電分析，這項政策是為了提振疫後的旅遊業。具有半官方背景的中國旅遊協會智慧旅遊分會會長肖潛輝，在今年5月一場演講中表示，來自歐洲、美國、日本和韓國的遊客數量都在大幅下降。

華爾街日報先前報導曾指出，海外遊客、商務人士少的原因，與飛往中國的國際航線尚未恢復到疫情前水平有關。但報導中也有專家直言，另一個原因就是中國與西方關係的持續惡化，加上某些在華的外資公司遭公安部門搜查，或傳出外國人士遭限制出境，這讓海外人士對赴中旅行更加謹慎。

赴華的國際旅客寥寥無幾，無疑是中國與西方「漸行漸遠」的又一跡象。報導更點出，這可能會在很長一段時間裡造成負面影響，因為前往中國的海外遊客和商務人士減少，意味著外國人親眼目睹中國情況和與當地人交流的機會減少，而這是緩解地緣政治緊張局勢的一個重要因素。

此外，赴中旅遊的人數減少，也連帶衝擊經濟復甦動能。中國國務院9月曾印發「關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展」30條措施，內容便明確提到「要優化簽證和通關政策」，有序恢復各類免簽政策，積極研究增加免簽國家數量。

中國也推出「區域性入境免簽」措施，例如港澳外國團客入境廣東可享6天免簽；上海郵輪團赴沿海省分及北京，可享15天免簽；廣西桂林對東協10國團客入境實施6天免簽；海南則對59國遊客入境實施30天免簽等，持續對境外客招手。

簽證 義大利 疫情

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