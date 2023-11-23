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非官方數據顯示 中國就業市場嚴重疲軟、無復甦跡象

記者陳宥菘／即時報導
彭博報導指，從非官方數據觀察，中國就業市場嚴重疲軟，甚至比官方數據所呈的更糟糕。（中新社）
彭博報導指，從非官方數據觀察，中國就業市場嚴重疲軟，甚至比官方數據所呈的更糟糕。（中新社）

彭博報導，從非官方數據觀察，中國就業市場嚴重疲軟，甚至比官方數據所呈的更糟糕。

中國國家統計局此前發布，中國今年10月城鎮調查失業率為5%；16至24歲青年失業率則在今年6月飆升至21.3%後，官方隨後以「調查統計需進一步健全優化」為由，暫停發布該項數據至今。

香港明報引用彭博報導，報導提出三項非官方數據。其中一項是總部位於巴黎的QuantCube Technology根據網上招聘信息編制的就業指標，顯示自7月以來，該指數仍比去年同期水平低逾40%。

該機構行政總裁解讀稱，數據表明「中國的就業市場目前嚴重疲軟，且沒有顯示出近期復甦的跡象」。

另一數據，經濟研究機構「龍洲經訊」基於中中國官方發佈的採購經理人指數（PMI）編制的另一項就業市場指標在整個第三季度都為負值，並在10月進一步惡化。

該機構消費者分析師指出，相比以前失業率處於類似低位時，當前的核心消費者物價指數（CPI）仍然非常低迷，這強化了就業形勢比失業率所顯示水平還糟的結論。他認為，中國民眾當前對經濟和就業前景仍然非常沒把握。

第三個數據是上海財經大學發布的一項上海居民調查，該調查的就業狀況指數今年首次出現收縮，而勞動力市場的疲軟也拖累了第三季度消費者信心。

中國官方失業率僅涵蓋城鎮地區，可能遺漏了農民工的就業狀況，這項缺陷被認為限制了其反映整體勞動力市場狀況的能力。

恒生銀行中國首席經濟學家王丹表示，「官方的城鎮失業率不再反映就業市場的困難」。她並指出，就業不充分已成為中國面臨的一個切實問題，也是一個新問題，例如有些人只能去從事兼職，有些農民工離開城市返回農村地區找工作。

報導指出，官方數據與非官方的另類數據出現分歧，折射出了經濟學家對中國統計局公布的失業率未能反映整體情況的擔憂。這些數據還表明消費者信心的疲軟根深蒂固，可能加劇通縮壓力，並顯示出經濟增長面臨一大挑戰。

就業 民調 香港

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