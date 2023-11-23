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字節跳動若上市 張一鳴將打敗馬斯克 成首位中國世界首富

中國新聞組／北京24日電
字節跳動創辦人張一鳴可能成為中國第一位世界首富。（路透）
字節跳動創辦人張一鳴可能成為中國第一位世界首富。（路透）

字節跳動創辦人張一鳴以2450億元（人民幣，下同，約344.4億美元）財富位列中國富豪榜第五，但一旦字節跳動整體上市，張一鳴可能成為中國最有錢的人 ；他很可能打敗特斯拉執行長馬斯克，成為中國第一個世界首富。

綜合媒體報導，若未來字節市值對標Meta，持股20%左右的張一鳴，財富有望超過1700億美元，將超越如今世界的眾多頂級富豪，如馬斯克的1474.7億美元、亞馬遜貝佐斯的1109.5億美元。

字節跳動今年上半年總營收是410億美元，已將騰訊大幅甩開，換算成人民幣，即便下半年業績零增長，字節跳動全年收入也將高達7830億元人民幣，意味著其每天至少進帳21億元（約2.95億美元）。

字節跳動旗下的TikTok去年的月活用戶為14億，預計今年將突破18億，美國是Tik Tok用戶最多的國家，3億多人口的美國有超過1.5億活躍用戶。

字節的海外業務營收雖然只占集團的20%，但其已將google、臉書在美國的廣告收入份額擠占到50%以下，如果未來字節發力的話，其海外廣告營收還會有更大的增長空間。

去年福布斯全球富豪榜上，張一鳴的財富值為500億美元，主要依據張一鳴20%左右的持股比率和字節2000億美元的估值推算而來。

今年10月24日胡潤研究院發佈「2023胡潤百富榜」，前三名依次為農夫山泉鐘睒睒4500億元（約631.9億美元）、騰訊馬化騰2800億元（約393.2億美元）、拼多多黃崢2700億元（約379.2億美元）；字節跳動40歲的張一鳴僅名列第五，財富為2450億元。

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