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日媒：中國以遲繳會費為武器 施壓國際組織

中央社台北23日電
圖為國際原子能總署位於維也納的總部。(歐新社)
圖為國際原子能總署位於維也納的總部。(歐新社)

日本媒體報導，中國正以推遲繳費為武器施壓國際組織；一例是國際原子能總署（IAEA）為日本核處理水排海背書，截至11月，中國對2023年約人民幣4.65億（約6507萬美元）會員國年費僅繳一半。

IAEA今年7月公布報告，認為日本福島第一核電廠核處理水排放入海的計畫符合國際安全標準，指階段性排放出的輻射物對人體和環境的影響微乎其微，幾乎是可忽視的程度，但中國強烈不滿，並引發中日關係緊張。

日本經濟新聞今天報導，據IAEA相關人士透露，中國在推遲繳納2023年IAEA會費；對約97億日元會費，截至11月上旬只繳納了一半。

在主要國家中，日本、德國、法國、加拿大、義大利、英國、澳洲、印度、韓國和俄羅斯等已全額繳納。但美國截至9月則也僅向IAEA繳納1/4、約43億日元（約2901萬美元）的年費。

中國先前在聯合國等場合強烈批評美國拖欠會費，不過，中國也可能仿效美國，以推遲繳費為武器，提高對國際機構的影響力。

在西方外交人士之間，有觀點認為中國未完全繳納會費，「是為了向IAEA秘書處施加壓力，要求其對核處理水排海採取強硬態度」。

報導指出，中國一直將核電站處理水稱為「核污染水」，敦促IAEA反對向海洋排放，IAEA秘書處沒有改變原有立場，但如果中國的繳納金額減少，組織的運作將受到影響，因此危機感在加強。

IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）在11月22日舉行的IAEA理事會上表示，「2024年會費繳納的延遲有可能影響正常工作」，呼籲成員國儘快繳納會費。

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