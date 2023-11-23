簡訊送喜帖「被反詐」 婚禮空桌陝西父親投訴無果

中國陝西一位父親表示，自己用簡訊發送喜帖，結果在不知情的狀況下被屏蔽。（圖／取自華商報）

中國近年來積極加強各種防範電信詐騙 的方法，例如嚴格的手機號碼實名制等措施，不過最近發生一起陝西的父親以簡訊通知眾多親友自己女兒結婚的喜宴地點和日期，但遭電信商後台自動屏蔽，目前投訴無果的尷尬現象，凸顯電信反詐某種程度上的過於嚴苛。

據華商報報導，任職陝西周至縣某單位的陳先生今年50歲，他說，11月3日是女兒大喜的日子，「10月25日，我就給親朋好友發了短信（簡訊），邀請大家參加我女兒的婚禮」。之所以選擇發簡訊通知，一是朋友同事較多，挨個打電話費時，二是覺得以簡訊的方式通知，更正式更有誠心，也有利於親朋好友保存，記下婚禮的具體時間。

使用中國聯通電信服務的他強調，「幾百條短信都是我點對點發的，擔心群發出問題」，且當天所有簡訊都顯示發送成功。

不過他女兒的婚禮，訂了40桌酒席卻空了5多，很多人未到場，事後還責怪他沒通知。他向電信商了解後，才發現是電信商後台「誤以為是詐騙短信，自動進行了遮罩或攔截」。理由是重複的簡訊數量過多、過於頻繁。

為此，電信商提出人民幣30多元簡訊費、500元電話費方案，陳先生都表示不能接受。而目前溝通已經半個多月都未能就賠償達成一致。

中國聯通西安分公司該負責人稱，公司正在核查陳先生反映的在發簡訊過程中沒有收到相關提示一事；對於能否採取措施，既有效打擊電信詐騙，又不讓無辜群眾躺槍？該負責人稱，今後會不斷改進服務，看能否優化簡訊遮罩觸發條件。

2022年12月中國「反電信網路詐騙法」正式施行，運營商承擔更大的責任。有電信工作人員表示，「各個運營商會建立一些模型，按發送短信的數量或內容來判別是否涉嫌詐騙，比如多長時間內發送多少條短信，發送內容是否涉及發票、轉帳、理財等字眼，作為遮罩的判定依據」。

公開資料顯示，上述「反電信網路詐騙法」新法規要求電信業務經營者、銀行業金融機構等「承擔風險防控責任，建立反電信網絡詐騙內部控制機制和安全責任制度，加強新業務涉詐風險安全評估」。這項法律對「電信業務經營者」還有非常多具體的規範，要求識別並防堵各種詐騙行為。