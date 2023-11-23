資不抵債 中植集團發道歉信 自曝負債逾643億美元

大陸規模最大資產管理公司中植集團22日發出「致歉信」給投資者，自曝該集團負債超過人民幣4,600億元資不抵債。（中新社）

中國大型資產管理公司中植集團旗下信託公司爆出逾期兌付之後，該集團22日發出一致歉信給投資 者，並在信中承認該公司有產品出現實質違約，「已資不抵債」，存在重大持續經營風險，相關負債本息規模高達人民幣4600億元（約643.7億元）。據悉，中植集團資不抵債的「大坑」約有人民幣2200億元至2600億元（約307億至363.8億美元）。

據中國住建部旗下官媒《中國房地產 報》報導，中植集團22日正式宣布「暴雷」，該集團透過小程式向投資者發出一封《致歉信》稱，該集團在職人員透過調整組織架構和機制，採取一系列自救措施，努力扭轉經營困境，但成效不及預期。

信中提到，中植集團透過中介機構進行全面清產核資發現，依照該機構模擬合併口徑測算，中植總資產帳面金額約人民幣2,000億元，並坦言其產集中於債權及股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減損情況嚴重。

信中還寫到，由於中植集團債務規模龐大，初步盡調顯示，在剔除保證金後相關負債本息規模約人民幣4,200億元至4,600億元。顯示已嚴重資不抵債，存在重大持續性經營風險。據悉，中植集團資不抵債的「大坑」約有人民幣2,200億元至2,600億元。

然而，信中稱，由於集團資產體量龐大、產業分布複雜、經營主體及項目主體眾多，大量代持企業資產、關聯融資及對外擔保事項還須進一步延伸審計進行核查確認，最終資產負債狀況可能還會根據核查情況予以調整，該集團將即時向投資人通報相關資訊。

報導指出，「中植系」旗下四大財富管理公司在今年8月出現延期兌付情形，隨後，有關「中植系」的消息甚囂塵上，但當時「中植系」的對外只認為定融計畫出現流動性問題，還未到資不抵債程度。不過，「此封致歉信似乎將投資者『希望的火苗』再次澆熄」。

事實上，「中植系」的地產布局一直備受各界矚目，且大陸多家房企牽涉其中。其中，在「房住不炒」的大基調下，地產業直接向銀行貸款 受限，而「中植系」旗下中融信託等公司卻成為地產業的新的資金通道。

從公開資料顯示，中融信託房地產業務佔比持續成長。值得注意的是，2017年至2020年，信託資產投向房地產的佔比分別為6.61%、10.99%、17.65%、18%。據了解，恒大、佳兆業、融創、陽光城、藍光地產、泰禾等知名大陸房企與中融信託存在合作。