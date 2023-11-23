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下月取消所有對澳貿易壁壘？中國商務部：與澳共同努力

記者陳宥菘／即時報導
圖為中國商務部發言人束珏婷。（取自中國商務部官網）
圖為中國商務部發言人束珏婷。（取自中國商務部官網）

澳洲貿易部長法瑞爾上周到美國參加APEC會議期間表示，澳中將恢復經貿穩定關係，有信心北京在年底前會取消所有剩餘的貿易壁壘。中國商務部23日召開例行記者會，發言人束珏婷並未回應確切時間表，但她強調，中方願與澳方共同努力，在平等互利基礎上，解決彼此經貿關切，推動雙邊經貿合作高品質發展。

中國政府近月放寬了對澳洲大麥、煤炭、木材等商品的貿易壁壘，不過目前仍維持對葡萄酒、龍蝦等澳洲產品的限制。

束珏婷23日表示，今年以來，中澳經貿主管機關在各級保持密切溝通，就妥善處理各自關注的經貿問題探討互利共贏的解決方案。在雙方共同努力下，中澳在一系列經貿問題上取得積極進展，包括在世貿組織框架下達成妥善解決世貿爭端的共識。

她強調，這說明只要雙方沿著正確的方向前進，就能妥善解決好各自經貿關切，發展好雙邊經貿關係。

束珏婷表示，下一步，「中方願與澳方共同努力」，積極落實兩國領導人達成的各項重要共識，著眼中澳經貿關係長遠發展，求同存異、擴大共同利益，「努力在平等互利基礎上，解決彼此經貿關切，推動雙邊經貿合作高品質發展」。

時隔7年多，澳洲總理艾班尼斯於11月初訪問北京，並會見中國國家主席習近平，顯示中澳關係逐漸回暖。不過，近日澳洲軍方指控中國軍艦在日本專屬經濟區的國際海域，「不安全、不專業」地逼近並使用聲納，造成一名澳海軍潛水員受傷，中國國防部則回擊稱說法與事實不符，該事件為中澳互動增添變數。

澳洲 北京 商務部

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