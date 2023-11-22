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中國嚴打網路微短劇 爆紅宮鬥戲上線兩天遭下架

中央社台北22日電
圖為該劇劇照。（取自網路）
圖為該劇劇照。（取自網路）

中國爆發增長的網路微短劇，遭遇急煞車。官方近日出重拳整治下，古裝宮鬥戲「黑蓮花上位手冊」上線爆紅才兩天光景，18日就遭全網下架，理由是「渲染極端復仇」。短劇迎來嚴打，已引發業者恐慌。

綜合陸媒報導，中國微短劇正處於爆發性增長，市場研究報告顯示，今年上半年上線新微短劇481部，已超過2022全年的454部，今年上線的微短劇將突破800部。短影音月充值金額快速增長，今年可望達到人民幣200至300億元，相當於中國年度電影票房一半的規模。

中國微短劇此前在監管灰色地帶野蠻生長，現在淪為官方的箭靶。

繼去年11月展開3個月的網路微短劇專項整治，中國國家廣電總局本月再展開為期1個月的專項整治，明確表示將常態化從多方面加大管理力度，其中包括加快制定「網路微短劇創作生產與內容審核細則」、建立「黑名單」機制、加強日常監看等。

官方宣示後，抖音、快手、微信等平台相繼發布微短劇治理公告，重點提到要治理「宣揚以暴制暴、極端復仇、涉黑、暴力行為」，並下架數以萬集作品；僅16日一天，抖音就有127部微短劇被禁止投流（將作品投放獲得流量）。

11月16日，一部主打庶女復仇的古裝宮鬥短劇「黑蓮花上位手冊」上線，很快憑藉精良的製作和高爽度的劇情爆紅，引發熱烈關注與討論。有人將這部劇類比為短劇版的「甄嬛傳」，不但具備短劇的復仇爽度，加上相對精緻的服化道和演技，爆紅要素齊全。

據報導，「黑蓮花上位手冊」上線24小時，就傳出充值突破人民幣6000萬元（約838萬美元），第一集觀看量達到975.2萬次。上線48小時，光是抖音的充值就在1800萬至2500萬元；快手總播放量達1121.4萬次。

然而上線才兩天，「黑蓮花上位手冊」18日就遭到全網下架，消息衝上微博熱搜榜，引發網友議論原因。

「黑蓮花上位手冊」官方抖音帳號的另一部短劇也被下架，目前已變成私密帳號，所有發布內容都看不到，疑似遭到封禁。

對此，微信21日發布下架「黑蓮花上位手冊」的公告，宣稱該劇「渲染極端復仇、以暴制暴的不良價值觀，混淆是非觀念」，破壞平台良好生態。同日，快手、抖音也發布該劇的下架公告。

不過在微博相關討論區，多數中國網友對「黑蓮花上位手冊」被下架表示不以為然；許多看過的人表示該劇並不血腥暴力，批評官方管太寬；還有許多人抱憾沒有看完。

報導指出，「黑蓮花上位手冊」的突然下架，讓一眾短劇從業者人心惶惶，傳出許多劇本公司開始瘋狂修改劇本，而短劇公司也暫停收取重生、穿越、擦邊、復仇等題材的劇本，因為這些題材將遭到重點監管，未來難以上架。

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