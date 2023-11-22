解放軍傳組建第5軍種 指揮「近空」高超音速武器攻擊

解放軍傳組建了世界上首個配備專業高超音速武器、直接聽命於解放軍最高層級的「近空作戰指揮部隊」。圖為高超音速導彈「東風17」於2019年中共建政70年大閱兵上首次亮相。（記者陳言喬／攝影）

據中國軍方科研論文披露，解放軍 組建了世界上首個配備專業高超音速武器、直接聽命於解放軍最高層級的「近空作戰指揮部隊」（近空司令部），於戰時負責執行「精準無情」的攻擊任務。此外，太陽能無人機和間諜氣球 也是可能被運用的情報收集設備。

香港南華早報20日引述一篇中國國防科大的論文報導，解放軍繼陸、海、空和火箭軍外，出現第五個新軍種。這篇論文是10月在第11屆中國指揮控制大會中提出，如今已在中國主要的學術資料庫公開。

報導稱，目前尚不清楚該支指揮部隊確切建立的時間，且還無法獨立核實以上消息。

近空是指從地面約20公里高度延伸至100公里的區域。由於空氣稀薄、無法支持飛機飛行，該區域通常被軍事操作所迴避，而高超音速武器能在近空內以超音速五倍的速度飛行，其不可預測的機動性，足以迷惑防空系統。中共在2019年國慶閱兵上首次展示了世界上首款現役高超音速導彈東風-17。

研究團隊指出，近空已成為能「決定未來戰爭結果」的激烈競爭領域，高超音速武器將瞄準敵方核心軍事資產，如巨型天線和主要通信樞紐，同時，近空部隊還可瞄準民用基礎設施，如美國SpaceX發射台。

此外，該部隊還能透過自動化的太陽能無人機和「大量」間諜氣球，在全球進行高空監視，停留時間更可達數周甚至數月。

研究團隊強調，該部隊最重要任務是「幫助中國在戰爭中取勝」，而這些攻擊「必須是精確的、壓倒性的和無情的」。

研究團隊亦點出，近空作戰力量正在快速發展，但相關單位設置尚不成熟，作戰行動尚未規範，對近空作戰指揮的認識還有待加深，「有必要調整指揮控制權的等級、指揮方式的選擇、行政命令的執行和指揮溝通的支持」。由於可能觸發外交、政治反應，這也是決策權需要上移的原因。