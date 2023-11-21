俄扣押中企民航機逾1年 結果須讓步賠2億美元 網群嘲

中銀航空租賃旗下波音737飛機。（取自中銀航空租賃網站）

港媒報導，俄烏戰爭以來，俄羅斯 扣押大量飛往俄國航線的外國民航機，包括22架中資企業飛機，其中受影響的中銀航空租賃發出公告指達成協議，自願以2.08億美元和解，消息在網上引發熱議。

香港經濟日報網今天報導，俄烏戰爭爆發後，西方對俄羅斯民航業進行全方位制裁。莫斯科隨後採取反制措施，扣押逾500架由外國公司租賃的飛機，其中有17架屬中銀航空租賃公司，5架來自中國數控機床巨頭、浙江日發精機下屬全資子公司Airwork。

報導說，這22架飛機自去年被俄方扣押後一直無法取回，Airwork提列資產損失7億美元，營運也因此出現嚴重虧損；中銀航空租賃則與俄羅斯保險 公司NSK就其中8架飛機達成保險和解協議，收到約2.08億美元付款，並停止向俄羅斯相關方進行索賠。至於其他被扣押飛機，中銀租賃表示將繼續尋求機會收回所有飛機的全部價值，但目前無法估計可能回收的金額。

據指出，中銀航空租賃前身為新加坡 飛機租賃公司，2006年被中國銀行收購，成為國營企業中國銀行旗下全資附屬公司，具國營企業資格。

由於8架飛機只討回2.08億美元賠償，其他9架飛機仍遙遙無期，預計可能沒有機會取回或獲得賠償，導致中銀航空租賃仍有近6億美元虧損。

報導說，許多網友對俄羅斯扣押中企民航機的作法表示不理解或不支持。有評論表示，俄羅斯入侵烏克蘭後因受到西方制裁而損失慘重，俄羅斯卻「西邊損失東邊補」，在中國公司身上找平衡。