未拿到巴黎奧運門票 中國女足主教練水慶霞下課

圖為中國女足主教練水慶霞（右）場邊指導。 （中新社）

中國女足主教練水慶霞早前榮膺亞洲足協年度女子最佳教練，但「鏗鏘玫瑰」先在女子世界盃首度分組賽出局，其後杭州亞運 失金，加上失落巴黎奧運 資格的三大打擊下，中國足協20日宣布與水慶霞及其團隊解約。

中國足球 協會20日宣布，水慶霞不再擔任中國女足主教練，根據競訓計畫安排，中國國家女子足球集訓隊將於11月29日至12月8日赴美國參加邀請賽。

水慶霞在個人微博發文：「感謝所有支持我和信任我的人，感謝這一段旅程和經歷帶給我的收穫。」

水慶霞在2021年11月正式擔任中國女足主帥，2022年初她率隊連克日韓等強隊，奪得亞洲盃冠軍，這是中國女足時隔16年再次奪得亞洲盃冠軍。

但在2023年三項賽事中，中國女足表現平平：女足世界盃未能從小組賽出線；在日韓均未派出最強陣容的情況下，杭州亞運主場作戰僅獲得銅牌；更為關鍵的奧運預選賽僅取得1勝1平1負，排名小組第三，徹底無緣巴黎奧運會。

中國足協方面表示，巴黎奧運女足亞洲區預選賽第二階段比賽結束後，由於中國女足未能獲得巴黎奧運參賽資格，主教練及原教練組執教的合同根據約定已自動終止，水慶霞不再擔任中國女足主教練。

「感謝水慶霞教練及其教練團隊在執教中國女足期間的辛勤付出，祝水慶霞教練在今後的工作和生活中一切順利。」中國足協在公告中稱。