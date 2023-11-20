英媒：投資家認為中國經濟崛起正在逆轉

洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬文章，指中國作為經濟超級大國的崛起正在逆轉，2022年和2023年世界經濟成長比重，美國將貢獻45%，其他新興國家貢獻50%，而中國的衰落可能會重塑世界秩序。路透

英國金融時報19日刊出洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬文章，指中國作為經濟超級大國的崛起正在逆轉，2022年和2023年世界經濟成長比重，美國將貢獻45%，其他新興國家貢獻50%，而中國的衰落可能會重塑世界秩序。

夏爾馬（Ruchir Sharma）撰文指出過去2年，中國在全球經濟所占的比重出現了自毛澤東時代以來的最大降幅，在這樣一個歷史性的轉折中，中國作為經濟超級大國的崛起正在逆轉。

文章提到，1960年代和70年代在毛澤東領導下停滯不前之後，中國在1980年代向世界開放，並在隨後的幾十年中起飛。它在全球經濟中的比重從不到2%至到2021年的18.4%，增長了近10倍。從來沒有一個國家崛起得如此之快。

但是逆轉開始了。2022年中國在世界經濟中的比重略降，今年更將大幅下降至17%，自1960年代以來的最大降幅。

文章表示，中國的衰落可能會重新安排世界秩序， 1990年代以來，中國在全球經濟中的比重成長主要是以犧牲歐洲和日本為代價，但過去2年歐日的比重保持穩定，中國留下的空白主要將由美國和其他新興國家填補。

文章指世界經濟預計2023年將成長8兆美元，達到105兆美元，其中美國貢獻占45%，其他新興國家占50%。

新興國家主要包括印度、印尼、墨西哥 、巴西和波蘭，而中國沒有貢獻成長，這是一個引人注目的跡象，表明未來可能發生權力轉移。

再加上中國人口下降，在全球勞動年齡人口中所占的比例從24%的高峰降至19%，未來還將進一步下降，這令其難以重新再贏得全球經濟比重。

中國國家主席習近平 過去曾表示，歷史正在朝著有利於中國的方向轉變，沒有什麼能阻止中國崛起。

但習近平上周在舊金山與美國總統拜登 （Joe Biden）和美國重量級商界人士的會晤，承認中國仍然需要外國商業夥伴。

然而幾乎無論習近平做什麼，在可預見的未來，中國在全球經濟中的比重都可能下降，這是一個「後中國世界」的時代。