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蔚來在中國充電樁突破2萬根 比亞迪跟特斯拉車主也愛用

記者黃雅慧／即時報導
蔚來指出有80%充電量提供給非蔚來用戶，其中，比亞迪、特斯拉是排名前二的其他品牌。圖取自蔚來官網
蔚來指出有80%充電量提供給非蔚來用戶，其中，比亞迪、特斯拉是排名前二的其他品牌。圖取自蔚來官網

中國造車新勢力之一的蔚來20日宣布在中國建設的充電樁突破2萬根，為中國市場建設充電樁最多的汽車品牌，共覆蓋306座城市。蔚來指出有80%充電量提供給非蔚來用戶，其中，比亞迪、特斯拉是排名前二的其他品牌。

蔚來表示，東至撫遠、西至喀什、北至漠河、南至三沙，覆蓋中國四極城市海拔最高至4469公尺，都能看到蔚來充電樁的身影。目前正在積極部署高速超充網絡，建成1090根高速超充樁，其中有228根高速500kW超快充樁，已成為中國國內佈局高速超充樁最多的汽車品牌。

蔚來指出，第2100座換電站於G22青蘭高速壺口服務區正式上線，至此中國全國換電站累計佈局數量已達2103座。

蔚來用戶累計換電超過3200萬次，日均換電次數6萬次，平均每1.44秒就有一台車從換電站滿電出發。蔚來在中國全國已累計布局646座高速換電站，打通6縱4橫9大城市群高速換電網絡，而蔚來訂下的目標是2025年全面建成9縱19橫大城市群高速換電網絡。

蔚來提及，充電樁累計為超110個品牌提供充電服務。除了蔚來用戶佔比21.4%外，比亞迪與特斯拉分別佔比19.4%與12.3%。此外還有如吉利、榮威、小鵬、理想、長安、北汽、埃安等品牌車主也使用蔚來充電樁。

蔚來創始人、CEO李斌於9月下旬的蔚來科技創新日透露，蔚來的充電業務現在基本上不賠錢了，百分之七八十都是其他品牌在用，並且他還稱：「這也是我們為數不多不賠錢的業務之一」。

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