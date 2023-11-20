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青島啤酒「尿尿事件」後 中國啤酒出口南韓驟減近43%

中國新聞組／即時報導
中國社交平台上個月傳出一則青島啤酒工人在在原料倉裡尿尿的影片。（取材自微博影片）
中國社交平台上個月傳出一則青島啤酒工人在在原料倉裡尿尿的影片。（取材自微博影片）

上個月19日，一則中國青島啤酒工人在原料倉裡尿尿的影片在網上瘋傳，除導致青島啤酒股價大跌，後續影響仍持續發酵。南韓朝鮮日報報導，根據韓國關稅廳公布的貿易統計結果顯示，10月南韓進口的中國啤酒量為2281噸，較去年同期大減42.6%。進口額為192.7萬美元，年比也下跌37.7%。

10月19日，山東省平度市青島啤酒工廠，一名工作人員在堆放啤酒原料麥芽的地方尿尿的影片被上傳到網路。朝鮮日報指出，儘管韓國的青島啤酒進口商稱，「影片中的工廠不是生產韓國進口啤酒的工廠」，但韓國消費者普遍仍不信任這樣的解釋。

報導稱，2021年，受一名中國男子赤裸上身在裝滿白菜的坑裡工作的「裸體泡菜」風波影響，當時南韓的中國泡菜的進口額也一度驟減。

朝鮮日報表示，其實在小便視頻曝光前，中國產啤酒已經在南韓市場逐漸失寵。今年1至10月，中國啤酒進口量為3萬6,184噸，年比減少約10%。

與此同時，隨著韓日關係回暖，南韓進口的日本啤酒量則大幅成長。10月，南韓進口的日本啤酒進口量為7243噸，較去年同期成長302.7%。進口額也達到613.9萬美元，成長377.4%。

針對這起「尿尿事件」，山東省平度市聯合調查組本月初通報調查結果稱，10月19日13時04分，一名崔姓男子攀入貨車作業時在車廂內小便。這名男子已於10月22日遭平度市公安局處以行政拘留。

青島啤酒則發表聲明表示：「此事的發生，反映出我們在原料運輸管理上有漏洞，對此我們深感內疚和痛心，一定認真反思和整改。在此，向廣大消費者表示真誠的歉意！」

雖然事件衝擊中國啤酒對南韓的出口，但中國酒業分析師蔡學飛日前對每日經濟新聞表示，目前來看，事件對青島啤酒的銷售短期內肯定有一定的影響，但長期來看，並沒有根本動搖中國國內啤酒的品牌格局。

根據青島啤酒公布的財報，今年前三季，青島啤酒營收達309.78億元人民幣（約43.4億美元），年比增長6.42%；淨利49.08億元人民幣，增長15.02%。

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