年輕人不想結婚…中國去年初婚人數 首次低於1100萬人

從2013年到2022年，中國大陸初婚人數減少了55.9%。（新華社）

官方公布的數據顯示，中國結婚人數近年來持續減少，去年初婚人數又減少9.16%，為多年來中國初婚人數首次低於1100萬人。

「第一財經」報導，根據中國國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2023》，2022年中國初婚人數為1051.76萬人，比2021年減少了106.04萬人，相當於下降9.16%。

從歷年數據來看，2013年是中國初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人，之後就逐年減少下跌。從2013年到2022年，中國初婚人數已經大減55.9%。

中國結婚登記資料包括初婚人數和再婚人數，其中初婚人數與出生人口的關係密切。

從結婚人口年齡結構來看，中國初婚年齡已大幅延後。 根據《中國人口普查 年鑑-2020》，2020年中國的平均初婚年齡為28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。

報導稱，去年中國初婚人數低於1100萬，有適婚人數減少、初婚年齡延後、婚戀觀念變化等諸多因素影響。 隨著「95後」乃至「00後」進入到婚育階段，處於適婚年齡的年輕人數量也在下降中。

廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，如今中國不少年輕人普遍不太想結婚，有多種因素，包括現實生活中婚姻的穩定性，影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕 人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課。此外，還有現實生活中結婚成本上升等因素。