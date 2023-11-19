我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 傳最快周日復職

年輕人不想結婚…中國去年初婚人數 首次低於1100萬人

記者賴錦宏／即時報導
從2013年到2022年，中國大陸初婚人數減少了55.9%。（新華社）
從2013年到2022年，中國大陸初婚人數減少了55.9%。（新華社）

官方公布的數據顯示，中國結婚人數近年來持續減少，去年初婚人數又減少9.16%，為多年來中國初婚人數首次低於1100萬人。

「第一財經」報導，根據中國國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2023》，2022年中國初婚人數為1051.76萬人，比2021年減少了106.04萬人，相當於下降9.16%。

從歷年數據來看，2013年是中國初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人，之後就逐年減少下跌。從2013年到2022年，中國初婚人數已經大減55.9%。

中國結婚登記資料包括初婚人數和再婚人數，其中初婚人數與出生人口的關係密切。

從結婚人口年齡結構來看，中國初婚年齡已大幅延後。 根據《中國人口普查年鑑-2020》，2020年中國的平均初婚年齡為28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。

報導稱，去年中國初婚人數低於1100萬，有適婚人數減少、初婚年齡延後、婚戀觀念變化等諸多因素影響。 隨著「95後」乃至「00後」進入到婚育階段，處於適婚年齡的年輕人數量也在下降中。

廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，如今中國不少年輕人普遍不太想結婚，有多種因素，包括現實生活中婚姻的穩定性，影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕 人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課。此外，還有現實生活中結婚成本上升等因素。

人口普查

上一則

捐贈相簿1年後 美當鋪老闆公開日軍二戰屠殺照電子檔

下一則

四川考古證實 蘇東坡家族墓 真的在眉山「蘇墳園」

延伸閱讀

上海扣查多名萬聖節角色扮演者 騰訊抖音被約談

上海扣查多名萬聖節角色扮演者 騰訊抖音被約談
蔡英文：維持現狀最好 晶圓、自由民主 台灣最珍貴資產

蔡英文：維持現狀最好 晶圓、自由民主 台灣最珍貴資產
紐約華人聯合會8大道辦公室新張

紐約華人聯合會8大道辦公室新張
安樂死

安樂死

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進