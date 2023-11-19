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捐贈相簿1年後 美當鋪老闆公開日軍二戰屠殺照電子檔

中國新聞組／北京20日電
凱爾去年會見中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（取材自現代快報）
凱爾去年會見中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（取材自現代快報）

據現代快報報導，去年無償向中國捐贈二戰疑似日軍大屠殺相簿的美國當鋪老闆凱爾（Evan Kail），17日在其個人網站上更新了二戰相簿電子存檔的完整版，以及一篇長達5000多字的英文文章「穿越風暴」（Through The Storm），記錄了自己這一年多以來的心路歷程。

中國青年報報導，一年前，凱爾將二戰相簿無償捐給中國駐芝加哥總領事館的消息，曾引發廣泛關注。中國駐芝加哥總領事館在回贈凱爾的感謝信中稱，歷史是當今社會的一面鏡子，凱爾的捐贈將激勵世人以善良之心維護和平，領事館也會繼續為中美人民之間的文化聯繫和友誼而努力。

報導說，今年11月18日，凱爾在自己的小紅書帳號上，公布了「在個人網站上發布二戰照片集」的消息。他表示，「一年後，我決定時機已到」、「我覺得地球上的每個人都應該看看這些照片。看到這些照片時，我真的很震驚。它們不僅在歷史上令人嘆為觀止，而且在過去的歷史罪惡方面也有一個非常重要的教訓」。

據了解，目前社交帳號都是凱爾自己運營。不懂中文的他，只能通過翻譯器和中國網友溝通。最初使用中國社交媒體時，他的文案全是英文，現在他幾乎每次都用中文發帖，「在網上收到中國人的回應真的很暖心」。

在文章「穿越風暴」中，凱爾提及自己去年住院時，每天都有很多的中國記者和網民聯繫他，確認自己是否安好，這對他的幫助幾乎不亞於藥物治療。

在文章的最後，凱爾引用了總領事去年給他感謝信中的一句話── 「歷史是當今社會的一面鏡子，你的捐贈將激勵世人以善良之心維護和平」。凱爾寫道，每當自己情緒低落時，都會讀這封信，它提醒著自己，自己曾經歷了一場風暴。「但如果一切重來，我仍然會做同樣的選擇。」

令凱爾感到高興的是，他看到很多年輕人受到了影響。「我向世人展示了二戰中發生的事情，很多18、19、20歲的青年出現在我的店裡，我想這對他們來說意義重大。」

美國當鋪老闆凱爾17日公開二戰相簿電子檔。(取材自中國青年報)
美國當鋪老闆凱爾17日公開二戰相簿電子檔。(取材自中國青年報)
美國當鋪老闆凱爾17日公開二戰相簿電子檔。(取材自中國青年報)
美國當鋪老闆凱爾17日公開二戰相簿電子檔。(取材自中國青年報)

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