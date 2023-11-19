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上海台辦：賴清德上台將有利於大陸「加快統一」

中國新聞組／即時報導
上海台辦副主任陽禮華稱，賴清德上台可能更有利於大陸「加快統一」。（圖取自《海峽飛虹中文網》 ）
上海台辦副主任陽禮華稱，賴清德上台可能更有利於大陸「加快統一」。（圖取自《海峽飛虹中文網》 ）

台灣2024總統及立委選舉今起至本周五受理登記，民進黨總統參選人賴清德與駐美代表蕭美琴搭擋的賴蕭配已底定，但藍白合依舊卡關。據香港明報報導，上海台辦副主任陽禮華表示，誰上台大陸都可以應對，「我們走我們的路」，賴清德上台可能更有利於大陸「加快統一」。

報導稱，陽禮華日前接待香港青年團體「就是敢言」參訪團時表示，上海在港口航運、航空中心和貿易中心方面的建設，居全球前列。在科創中心方面 ，去年上海每萬人高價值發明專利擁有量逾40件。「按我們的速度，上海市很快就能趕上台灣的GDP。」

陽禮華稱，長三角有約50萬台胞，常住上海的則有16萬至17萬。去年和前年上海均新增約700家台企，今年前三季已增加940家。目前已註冊在滬台企達1萬9400家，其中有13家上市台企。

但他也表示，仍有許多台灣人沒有到過大陸。據統計，有三分之二台灣人從未踏足過大陸。許多台灣人不了解大陸，他舉例說，早前有台灣名嘴稱「大陸人窮得連茶葉蛋都吃不起」，陽禮華稱「連說這話的人自己都不信」。

陽禮華還指稱，台媒經常唱衰大陸，如「大陸失業率有20%至30%」、「大家都找不到工作」。「島內許多人不明真相，也在天天罵，我們的心很傷」。

他說，上海台辦現在天天都在接待台胞，有時一天好幾場，他會對台胞說，「你回去不用誇大其辭，看到什麼說什麼」，大陸有缺點和不足也是事實，「但我們更多的是發展，更多的是在為老百姓服務」。

對於台灣明年大選，陽禮華認為，無論誰當選，「我們走我們的路」，事情做好就不怕他，誰上台都可以應對，賴清德上台可能對「加快統一」更有利，「我們要統一找不到機會，你搞『台獨』，統一就有機會」。

他還說，如果國民黨上台，則可以延緩統一的進程，「讓我們再有幾年的發展」，屆時大陸將更強大。

公開資料顯示，陽禮華現年46歲，曾任上海市政府駐京辦秘書處處長，2021年9月出任上海市台辦副主任，並於去年2月當選上海市海峽兩岸交流促進會會長。

賴清德 香港 國民黨

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