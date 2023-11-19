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少子化引發幼兒園倒閉潮 中國人口第一大縣已關了50家

記者謝守真／即時報導
中國新生兒逐年減少，引發幼兒園倒閉潮。圖為11月8日立冬當天，河北家莊一所幼兒園小朋友在老師帶領下學習如何包餃子。（新華社）
中國新生兒逐年減少，引發幼兒園倒閉潮。圖為11月8日立冬當天，河北家莊一所幼兒園小朋友在老師帶領下學習如何包餃子。（新華社）

少子化引發中國出現幼兒園倒閉潮。據報導，中國「人口第一大縣」安徽臨泉，截至今年8月已有50所幼兒園停止辦學，佔該縣幼兒園總數近12%。

綜合中媒報導，隨著中國近年來出生人口銳減，全國幼兒園數量和在園人數正快速減少。2022年，中國幼兒園總數較前一年減少了5610所。近期，多地又傳出大量幼兒園關閉的消息。

其中，安徽阜陽市臨泉縣是中國人口第一大縣，2022年有戶籍人口為229.3萬。該縣教育局今年8月公告稱，當地50所民辦幼兒園終止辦學，占2022年全縣幼兒園總數的11.8%，占全縣民辦幼兒園總數的24.5%。

值得注意的是，當中12所申請終止辦學的幼稚園，多是2021年後才登記註冊，甚至還有一所幼兒園去年6月才註冊成立，顯示當地出生率壓力緊繃。

臨泉縣政府今年2月的數據顯示，該縣今年在園幼兒5.82萬人，較上年下滑9.2%，為連續第四年減少，且當地出生率在2021年已經低於死亡率。

事實上，幼兒園大面積關停的現象不僅發生在臨泉縣。早在基年9月時，福建省漳州市龍海區就傳出，有17所民辦幼兒園申請終止辦學。海南省海口市2023年民辦中小學校及幼兒園年檢結果日前發布，顯示有33所民辦幼兒園停辦。

有專家預計，中國幼兒園數量和人數未來還會進一步減少，關鍵還是出生人口持續減少。2022年中國出生人口956萬人，已創下歷史新低。

教育局

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