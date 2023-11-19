外商今年前10個月在中國投資金額跌9.4% 連5個月衰退

中國商務部公布，今年前十個月，中國FDI較去年同期減少9.4%。（美聯社）

中國商務部 最新公布的數據顯示，今年前十個月，中國實際使用外資金額（FDI）為人民幣9,870.1億元，較去年同期減少9.4%，跌幅較前九個月的8.4%進一步擴大，且為連續第五個月衰退。

關於外資在中國的動向，近來引起外界高度關注。今年8月起，中國商務部就未再公布以美元計價的FDI數據。英國《金融時報》10月底曾測算，中國9月FDI以美元計按年大減34%，為2014年有統計以來最大跌幅。

《經濟學人》早前也曾報導，中國今年第3季出現1998年以來，首次季度FDI負增長。報導並稱，通過匯回利潤、償還公司內部貸款和出售資產，外國投資 者從中國撤出的資金多於投入的資金。

《經濟學人》指出，這種逆轉可能反映了外國對中國經濟前景和政策制定的幻滅。中國政府對新冠疫情的過度反應、對科技公司的監管打擊，以及對貝恩（Bain）、 「凱盛融英」（Capvision） 和明茨（Mintz）等外國盡職調查公司的調查，都讓許多投資人感到不安。

中國美國商會今年3月發布一項針對其會員的調查顯示，24%的會員正在考慮或已經開始將製造業務遷出中國，而去年這一比率僅為14%。

報導認為，中國第3季FDI大幅逆轉也可能反映出一種技術盤算。鑒於美國利率 居高不下、中國利率下降，跨國公司有動機將閒置資金轉移出中國。研究公司凱投宏觀（Capital Economics）指出，「許多公司現在可以在中國以更低的成本借到資金，而且幾乎所有公司都可以通過將資金轉移到海外獲得更高的回報。」

根據中國商務部17日公布數據，從產業別來看，今年前十個月，中國製造業實際使用外資金額為人民幣2,834.4億元，增長1.9%。其中，高技術製造業實際使用外資增長9.5%；醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通訊設備製造業增長34.6%、14.8%。

不過，服務業實際使用外資金額6,721億元，大幅減少15.9%；建築業、研發與設計服務領域實際使用外資則分別增長30%和15.9%。

從來源地看，加拿大、英國、法國、瑞士、荷蘭實際對中國投資分別增長110.3%、94.6%、90.0%、66.1%、33.0%（含通過自由港投資數據）。

針對外商投資動向，中國國家發改委新聞發言人李超日前表示，接下來會做好五方面：一是推出更大力度引資政策；二是繼續放寬外資准入限制；三是優化公平競爭營商環境；四是加強重大外資項目保障；五是做好外商投資促進服務。

李超強調，發改委將在現有政策基礎上，加速推出更大力度吸引外資的綜合性政策措施，提高外商投資自由化水準，暢通創新要素流動，促進內外資企業務實合作。同時將與相關部門推動合理縮減外商投資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，並進一步推動服務業領域擴大開放。