正式進軍中國 美國萬事達卡獲人行核發清算業務核可證

人行19日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證，意味著萬事達卡正式進軍中國市場。（路透）

央視新聞報導，人行19日公告，已向美國信用卡 公司「萬事網聯信息技術（北京 ）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證。這意味著萬事達卡 正式進軍中國市場，且萬事網聯成為中國第三家銀行卡清算機構，同時也是中國第二家中外合資的銀行卡清算機構。

人行表示，下一步將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡清算市場準入工作，統籌發展和安全，持續完善銀行卡清算機構監管機制，促進支付行業高質量發展。

據了解，萬事網聯公司是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司。在獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。

上證報引述天眼查訊息顯示，萬事網聯註冊金額為人民幣10億元，萬事達公司通過旗下公司合計持股51%，網聯清算有限公司的全資子公司網聯科技有限公司持股49%。萬事網聯公司的董事長為萬事達卡亞太區聯席總裁凌海。

央視新聞引述專家說法指出，萬事達是美國第二大銀行卡清算機構，批准其進入中國市場，是貫徹落實中國官方推進高水平對外開放決策部署的具體舉措，充分彰顯中國擴大對外開放的決心。

上證報報導，博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博指出，考慮到中國目前的主要卡組織在品牌知名度、網絡覆蓋、旗下運營商體系建設、用戶黏性等方面已經十分強大，萬事網聯公司可能會從商務人士、跨境支付等方面入手，進行市場切入和試驗。

此前，國家金融監督管理總局局長李雲澤在7月12日會見萬事達卡首席執行官孟軻（Michael Miebach），當時雙方針對中國金融業對外開放、外資銀行卡組織在華發展前景等議題進行交流。