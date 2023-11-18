習近平返回北京 王毅：運籌大國關係的「大手筆」

中共外事辦主任兼中國外長王毅（右）強調，習近平出席拜習會，是「運籌大國關係的『大手筆』」，也在「歷史關頭推動中美穩下來好起來」。（圖／取自中國外交部官網）

中國國家主席習近平 已結束在舊金山 出席拜習會與APEC，並返回北京，而中共外事辦主任兼外長王毅 強調這是習近平運籌大國關係的「大手筆」，習近平赴約「再次在歷史關頭推動中美關係穩下來、好起來」，從年初中俄元首會晤到現在中美元首會晤，北京推動構建「總體穩定、均衡發展的大國關係框架」。

據中國外交部官網18日晚間消息，王毅向隨行記者介紹這次訪問時表示，美國總統拜登向習近平「發出一份舉行元首會晤的單獨邀請」，美方特別表示這是一場「峰會」，不同於APEC期間的雙邊會見安排，習近平「審時度勢，應邀赴約，再次在歷史關頭推動中美關係穩下來、好起來」。

王毅強調此次會晤展現了雙方的積極意願，取得重要成果，具有非凡意義，對於歷經起伏的中美關係發揮了關鍵引領作用。他說，這是中美關係史上的大事件，也是國際關係中的大事件，有利於推動中美關係朝著健康、穩定、可持續方向邁出步伐。

他並指出，「舊金山不是終點，而應該成為新的起點」。中美關係能否鞏固向好態勢，關鍵在於美方能否遵信守諾，同中方相向而行，把兩國元首達成的重要共識真正落到實處。明年是中美建交45周年。雙方應當從舊金山再出發，推動中美關係持續改善發展，這符合兩國人民利益願望，也符合世界期待。

王毅最後提到，此訪是習近平「運籌大國關係的『大手筆』」。從年初在莫斯科舉行中俄元首會晤，到年底在舊金山舉行中美元首會晤，「中國堅持不懈推進大國協調合作，推動構建總體穩定、均衡發展的大國關係框架，充分彰顯了中國負責任的大國擔當」。