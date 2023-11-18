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英國唯一一對大熊貓 12月初返回中國

記者陳宥菘／即時報導
英國唯一一對中國大熊貓「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，即將於12月返回中國。（取自愛丁堡動物園官網）
英國唯一一對中國大熊貓「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，即將於12月返回中國。（取自愛丁堡動物園官網）

英國唯一一對中國大熊貓「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，確定在12月歸還中國。

英國愛丁堡動物園17日於官網公告，「陽光」和「甜甜」的館舍將從11月30日起關閉，因為相關工作人員正在為這一對大熊貓12月初返回中國做準備。

「陽光」和「甜甜」是在2011年12月被送到英國，作為蘇格蘭皇家動物學會（RZSS）與中國野生動物保護協會之間十年協議的一部分，這份合約而後延長了2年，於今年12月到期。

蘇格蘭皇家動物學會執行長菲爾德（David Field）表示，「面對超過100萬個物種面臨滅絕的危險，我們的自然世界也陷入危機，而『陽光』和『甜甜』透過激勵數百萬人關心自然，產生了令人難以置信的影響。」

菲爾德表示，透過蘇格蘭皇家動物學會的獸醫專家和飼養員團隊，與愛丁堡大學合作進行的科學研究，為了解大熊貓的生育能力、飼養和獸醫護理做出了重大貢獻，而這對於保護「中國神奇物種」大熊貓所做的努力確實有益。「令人鼓舞的是，近年來野生大熊貓的前景有所改善，這給未來帶來了真正的希望」。

早在今年初便已傳出「陽光」和「甜甜」合約到期，即將送回中國，菲爾德表示，這些消息也增加了人們的興趣，「使我們能夠將更多的人與皇家動物學會積極參與的保育事業，以及更廣泛的自然聯繫起來」。

中國今年迎來「貓熊返家潮」。本月9日，旅居華盛頓國家動物園的大熊貓「美香」、「添添」和牠們的幼崽「小奇蹟」返陸；4月下旬時，旅居美國孟菲斯動物園「ㄚㄚ」返陸。東京上野動物園的「香香」、「永明」以及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」於今年2月結束「旅日」生涯，送返中國。

值得一提的是，中國官方將貓熊視為與他國外交的「友誼使者」，一國境內有無貓熊，可視為該國與中國關係的風向標。今年旅居海外大熊貓陸續返回中國，外媒多解讀稱「中國貓熊外交時代終結」。

日前大熊貓「美香」一家返回中國後，美國境內僅剩4隻大熊貓於亞特蘭大動物園，並將在明年期滿送回中國，亦被視為中美關係緊張之際，兩國「貓熊外交」的落幕。但在中美元首會晤15日成功於舊金山登場後，中國國家主席習近平於會上意外拋出有意與美國開展大熊貓保護合作，白宮也立即給予正面回應，表示歡迎。

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