中國要求金融機構：一視同仁支持房企融資需求不抽貸

中國金融監管層三部門17日召開座談會，要求金融機構一視同仁支持房企融資需求、不抽貸。（中新社）

中國人民銀行（大陸央行）、金融監理總局、證監會17日聯合召開金融機構座談會，就房地產 金融，會議要求一視同仁滿足不同所有房企合理融資 需求，對正常經營的房企不惜貸、抽貸、斷貸。就地方債議題，會議強調要穩健化解存量、嚴格控制新增。

由金融監管層主持召開的金融機構座談會，邀集上海、深圳證交所，銀行間市場交易商協會，政策性與開發性銀行、18家全國性商業銀行，以及5家全國性金融資產管理公司、4家大型證券公司共同參與，就近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作展開研究，以落實10月底中央金融工作會議的決策部署。

據人行網站新聞稿，人行行長潘功勝，金融監理總局局長李雲澤，中國證監會副主席王建軍出席會議並講話，中央金融委員會辦公室副主任夏先德應邀出席會議並致詞。

會議指出，要著力解決當前金融領域面臨的主要矛盾和突出問題。下一步，要落實好跨週期和逆週期調節的要求，著力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進中國經濟穩定增長。要優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大策略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。

就房地產金融領域，會議表示，過去一段時間從房市的供需兩端綜合施策，維持信貸、債券、股權等重點融資管道穩定，支持改善產業經營，優化調整個人房屋貸款 政策，取得了良好的效果。

會議強調，要堅持「兩個毫不動搖」，一視同仁滿足不同所有房企合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房企發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。

會議要求，要持續配合地方政府及相關部門，堅持市場化、法治化原則，加大保交樓金融支持，推動產業併購重組。要積極服務保障性住宅等「三大工程」建設，加速房地產金融供給面改革，推動建構房地產發展新模式。

新聞稿還提到，近日金融部門及產業主管機關共同召開代表性房地產企業座談會，研究了解產業風險化解及高品質發展的主要金融需求。

就地方債問題，會議要求，金融部門要依照市場化、法治化原則，配合地方政府穩健化解存量、嚴格控制新增。要與融資平台進行平等協商，透過展期、借新還舊、置換等方式，合理降低債務成本、優化期限結構。