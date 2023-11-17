我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家門口對竊賊開槍卻遭吊銷槍照 NRA：懲處手段不當

新聞周刊：川普家族事業將由快滿18歲的么兒接掌？

程序員月花近萬人民幣買刮刮樂 算算獎金：做了這決定

聯合新聞網／ 即時報導
圖片來源：Ingimage
圖片來源：Ingimage

根據中國媒體報導，上海市一名25歲的程式設計師，似乎讓自己陷入依靠購買刮刮樂紓壓的迴圈。報導稱，他憑著一種「別人都能中，為什麼我不能中？」的思維邏輯，讓他每年花上10萬元人民幣（約合1.4萬美元）、每月平均則花費8300元人民幣（約合1150美元）大量購買刮刮樂。

該名男子自述購買刮刮樂的心境，強調自己剛開始也只是一次購入幾張「娛樂一下」，直至一年前因為工作不順，加上與女友的感情破裂，才開始靠著購買刮刮樂紓壓，平均一天會買入10至15張刮刮樂。他聲稱自己一直有一種想法：「別人都能中，為什麼我不能中？」也坦言這樣的思路迴圈，讓他刮到只剩彩券行老闆這個朋友。

在這樣日日小賭的習慣成癮後，該名男子甚至輸光了原本要買車的經費，對此感到十分後悔。但他也坦承，每當自己想戒斷購買刮刮樂的癮時，又會在社交媒體上看見有人中獎的消息或報導，於是又陷入其中無法自拔。目前他希望能將心思全都轉移到工作上，讓自己無暇去想刮刮樂，也將改變下班路線，直接繞過彩券行。

對於自己在過去一年間，每月花上一半的薪資投入刮刮樂，他也透露，中過最大的獎金是人民幣1000元（約合139美元），一年下來拿回的彩金約有4萬多元人民幣（約合5500多美元）。

上一則

抖音看短影音也要收錢了 網：「我也可以不看」

延伸閱讀

才求婚小13歲女友 唐禹哲爆有11歲私生子

才求婚小13歲女友 唐禹哲爆有11歲私生子
紐約皇后區房東殺2房客及女友 被控3項謀殺罪及1項非法持武

紐約皇后區房東殺2房客及女友 被控3項謀殺罪及1項非法持武
陳牧馳又成焦點…被大7歲緋聞女友「摸肌」 窗簾沒拉全被拍

陳牧馳又成焦點…被大7歲緋聞女友「摸肌」 窗簾沒拉全被拍
刮刮樂只買新開封第7、8、9張 「原則玩家」中500萬頭獎

刮刮樂只買新開封第7、8、9張 「原則玩家」中500萬頭獎

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」
APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片