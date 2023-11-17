程序員月花近萬人民幣買刮刮樂 算算獎金：做了這決定

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根據中國媒體報導，上海市一名25歲的程式設計師，似乎讓自己陷入依靠購買刮刮樂紓壓的迴圈。報導稱，他憑著一種「別人都能中，為什麼我不能中？」的思維邏輯，讓他每年花上10萬元人民幣（約合1.4萬美元）、每月平均則花費8300元人民幣（約合1150美元）大量購買刮刮樂。

該名男子自述購買刮刮樂的心境，強調自己剛開始也只是一次購入幾張「娛樂一下」，直至一年前因為工作不順，加上與女友的感情破裂，才開始靠著購買刮刮樂紓壓，平均一天會買入10至15張刮刮樂。他聲稱自己一直有一種想法：「別人都能中，為什麼我不能中？」也坦言這樣的思路迴圈，讓他刮到只剩彩券行老闆這個朋友。

在這樣日日小賭的習慣成癮後，該名男子甚至輸光了原本要買車的經費，對此感到十分後悔。但他也坦承，每當自己想戒斷購買刮刮樂的癮時，又會在社交媒體上看見有人中獎的消息或報導，於是又陷入其中無法自拔。目前他希望能將心思全都轉移到工作上，讓自己無暇去想刮刮樂，也將改變下班路線，直接繞過彩券行。

對於自己在過去一年間，每月花上一半的薪資投入刮刮樂，他也透露，中過最大的獎金是人民幣1000元（約合139美元），一年下來拿回的彩金約有4萬多元人民幣（約合5500多美元）。