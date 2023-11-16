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APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

習近平會墨總統：建交51年 中墨貿易額成長超7000倍

記者黃國樑／即時報導
墨西哥總統羅培茲。(路透)
墨西哥總統羅培茲。(路透)

據新華社報導，中國國家主席習近平16日在舊金山會見墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）。習近平說，中墨雙邊貿易額同建交時相比成長超過7000倍，在鐵路、汽車、新能源等領域合作亮點紛呈。中方高度重視中墨關係，願同墨方一道，加強戰略對接，挖掘合作潛力，發揮互補優勢，推動兩國關係再上新台階。雙方要運用好兩國政府間工作機制，深化基礎建設等傳統領域合作，拓展金融、電動車等新興產業合作，深化禁毒執法合作。

羅培茲則表示，墨中都維護自身獨立自主，都堅決反對干涉別國內政。墨方將一如既往堅持對華友好政策，堅定相互支持，為中國企業赴墨投資合作提供便利，深化各領域互利合作，深化打擊制毒販毒合作。墨方願同中方密切在多邊事務中協作，積極促進拉中關係。

習近平指出，中墨兩國友誼歷經風雨，歷久彌堅。去年兩國隆重慶祝建交50周年，今年又迎來建立全面戰略夥伴關係10周年。當前，中墨關係的策略性、互補性、互利性不斷凸顯，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持更加堅定。中方高度重視中墨關係，願同墨方一道，加強戰略對接，挖掘合作潛力，發揮互補優勢，推動兩國關係再上新台階。

習近平強調，中方支持墨西哥獨立自主走符合本國國情的發展道路，願同墨方加強治國理政交流。中墨雙邊貿易額同建交時相比成長超過7000倍，在鐵路、汽車、新能源等領域合作亮點紛呈。

他說，雙方要運用好兩國政府間工作機制，深化基礎建設等傳統領域合作，拓展金融、電動車等新興產業合作，深化禁毒執法合作。雙方要堅定維護多邊主義和國際關係民主化，維護國際公平正義和發展中國家正當權益。明年是中拉論壇成立10周年。中方願同墨方一道，推動新時代中拉關係行穩致遠。

習近平也再就前不久墨西哥太平洋沿岸遭遇颶風災害表示慰問，表示中方將為墨方救災物資採購提供大力幫助。

羅培茲表示，墨中都有燦爛文明，兩國人民相知相親，情如兄弟。在新冠疫情最嚴重的時候，是中國最早馳援，向墨方提供了大量寶貴抗疫物資，幫助墨西哥渡過了難關。近期墨方遭遇太平洋嚴重颶風災害後，中方第一時間表達慰問與支持，墨方對此表示感謝。

習近平 墨西哥 電動車

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