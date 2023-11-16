我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

思科沃爾瑪財測拖累 道指中止連4漲

購房情緒降、賣方降價促銷…中國10月70城房價連跌4個月

記者黃雅慧／即時報導
路透根據中國統計局數據測算，中國10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。（中新社）
路透根據中國統計局數據測算，中國10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。（中新社）

中國統計局16日公布10月70城房價狀況，新房價格指數按月上漲有11個，持平3個，下跌有56個。路透測算，10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。彭博指出，月跌幅達0.38%，為2015年2月以來最大的下跌幅度。

9月數據顯示，新房價格指數按月上漲有15個，持平1個，下跌有54個。中國統計局城市司高級統計師沈赟表示，10月70個大中城市商品住宅銷售價格按月下降城市個數略增，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、年增率漲跌互現。

對於10月房價跌勢擴大，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析原因有四：

一、十一長假出遊人數多，買房情緒下降；

二、開發商為了年底業績，在十一假期間加大折扣賣房力度；

三、供給端風險蔓延至國企、穩健型民企，導致買房情緒下滑；

四、限購退出後，二手房掛牌量增加，加上新房折扣大，在分流下導致二手房必須降價促銷。

展望後市，李宇嘉認為，開發商為緩解資金鏈，以及全年業績，必會進一步加大折扣營銷力度。目前除了低價策略外，沒有更好的營銷手段，預計年底價格指數繼續表現低迷。

中國統計局數據顯示，新房和二手房價格月增率下跌城市分別有56個和67個，均比上月增加2個；新房價格年增率下跌城市有47個，較上月增加2個；二手房價格下跌城市有67個，個數與上月相同。其中二手房價格較上月上漲的城市數量僅為2個，個數降至九年來新低。

一線城市新房價格月增率由九月的持平轉為下降0.3%，其中北京、廣州和深圳月增率分別下降0.4%、0.7%和0.5%，上海按月上漲0.2%。

二手房部分，一線城市月增率由上月上漲0.2%轉為下降0.8%，其中北京、上海、廣州和深圳較上期分別下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%；年增率則下降1.9%，降幅較上月擴大0.5個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.2%、2.3%、3.9%和1.3%。

房價 北京

上一則

景氣差錢賺少 中國上市公司賣房、賣股權求存活

延伸閱讀

中國房市景氣持續低迷 官方：仍處轉型期

中國房市景氣持續低迷 官方：仍處轉型期
深圳巡演出現大量空座位？ 網友質疑郭富城魅力不再

深圳巡演出現大量空座位？ 網友質疑郭富城魅力不再
謝國樑深圳取經 盼明年打造基隆港景樂園

謝國樑深圳取經 盼明年打造基隆港景樂園
平價購房另類選擇…預製屋便宜4成 出貨量連增5月

平價購房另類選擇…預製屋便宜4成 出貨量連增5月

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」
拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才