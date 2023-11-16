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景氣差錢賺少 中國上市公司賣房、賣股權求存活

記者黃雅慧／即時報導
全球經濟不景氣，中國經濟復甦疲弱，近期中國一些上市公司密集發布出售資產公告以求生存。圖為福建一處興建中的建案。（中新社）
全球經濟不景氣，中國經濟復甦疲弱，近期中國一些上市公司密集發布出售資產公告以求生存。圖為福建一處興建中的建案。（中新社）

中證報報導，近期中國上市公司如廣西能源、華西能源等紛出售資產，資產類別包含有型房產，以及無形的網域所有權與股權等。分析認為陸企通過此方式試圖扭虧為盈，也有專家認為，陸企「瘦身」是為在當前承壓環境下聚焦主業。

綜觀這些中國上市公司出售的資產，有出售股權的，如中國昔日「鍋爐大王」華西能源13日公告，計劃通過在西南聯交所公開掛牌轉讓的方式，出售公司持有的自貢銀行股份3.34億股；廣西能源通過非公開協議轉讓的方式向廣投產服集團出售持有的控股子公司永盛石化2%股權。

有出售存貨的，比如世界最大港口機械重型裝備製造商振華重工全資子公司控制的加華海運擬將其持有的半潛船「RED ZED I」和「RED ZED Ⅱ」以每艘1.03億美元的價格出售給奧海；具自動變速功能的純電車動力總成系統供應商越博出售總成、電機、變速箱及鋁製品等存貨。

有上市公司賣房，比如天源迪科擬將名下位於北京市海淀區出售給中國建築業協會；中船科技全資子公司中船九院出售位於深圳市的四套房產。

也有上市公司出售無形資產，比如恒大高新以人民幣1,250萬元的價格出售全資子公司長沙聚豐的無形資產（即「pc6.com」域名所有權、「www.pc6.com」網站開發維護源代碼、「www.pc6.com」網站數據庫）

值得注意的是，出售資產的部分公司業績不理想。華西能源近年來營業收入一直在萎縮，今年前三季又繼續虧損人民幣2.11億元；廣西能源去年虧損人民幣2.23億元後，今年前三季淨利潤再度虧損人民幣1.01億元。

為何上市公司此時出售資產？河南澤槿律師事務所主任付建表示，近年出售資產確實成為一些上市公司扭虧為盈的手段。但他也表示出售資產只是短期的解決辦法，不能解決長期經營問題。

中國諮詢機構Co-Found智庫研究負責人張新原分析，通過出售非核心資產和業務，上市公司可以更加專注於自身的核心主業，提高專業化水平和競爭力；同時，釋放資金和資源，用於支持核心業務的發展和擴張，提高整體經營效果；還可以減少上市公司的經營風險，避免擴張過快或經營多元化帶來的風險。

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