拜習會為何選在莊園舉行？中國官媒：大有講究

拜習會選在舊金山南部的費羅麗莊園舉行。超過二百公頃的莊園，兼具隱密和安全。（Getty Images）

舊金山拜習會 已經落幕，而中國官媒則表示，會晤選在鄉村莊園，其實大有講究，主要在於一方面這不是「國事訪問」，且對眼下雙方關係來說，莊園式更為高效、直接的會面，「保證雙方實質性談話時間」。

中國官媒中國新聞周刊「習言道」工作室，16日發表文章解讀為何拜習會選擇在費羅麗莊園（Filoli）舉行。該莊園占地654英畝（約4,000畝），歷史可追溯至1917年。

文章引述「分析」指出，一方面，從外交禮儀安排來看，此次中國國家主席習近平 赴美，「不是國事訪問，而是元首會晤」。在此情況下，形式靈活的「莊園會晤」或是一種更為合理的安排。另一方面，從眼下中美關係來講，「莊園會晤」或是一種更為高效、直接的會面，以保證雙方實質性的談話時間，使交談有可能更加深入直接。

分析人士表示，「莊園外交」不僅僅是聊天、漫步、餐敘，「更重要的是可以讓領導人在輕鬆的氣氛中，就一些共同關心的話題展開更坦率的討論」。

尤其，「莊園外交」是美國總統政治的重要組成部分，美國外交規格的最高形式之一。這種會晤形式氛圍比較輕鬆，有利於領導人構建私人關係；如能進行充分深入的交流，有助於兩國建立更穩定的關係。

文章強調，「沒有在傳統意義上的會談廳，而是在環境優美的鄉村莊園裡，時下，中美元首在這樣一個莊園會晤，無疑是基於當下中美關係所作出的特殊安排」。

此前美國之音報導則指出雙方將有四小時的談話，且中國官員曾向美方提出要求，希望會晤安排在與APEC峰會不同的地點，而且希望會談的時間要超出兩人去年11月在印尼峇里島出席G20峰會間隙舉行的三小時的會晤。不過，根據中國官媒央視新聞16日凌晨消息，本次拜習會僅「持續2小時許」，此外習近平15日下午還將出席美國總統拜登 （Joe Biden）舉行的宴會。