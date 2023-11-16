緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬甸 北部果敢自治區是電信詐騙集團 聚集重地，隨著中國與緬甸加大聯合執法力度，緬北電詐家族近日陸續被破獲，除了「四大家族」中已有幾名頭目遭捕，中國公安機關日前對「明氏家族」等4名重要頭目進行公開通緝 後，緬甸政府於16日表示成功逮捕明國平、明菊蘭、明珍珍等3人，並移交給中國公安機關；明學昌則在警方拘捕時畏罪自殺身亡。

➤➤➤4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

中國公安機關12日公開通緝「明氏家族」的明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，與此同時，中國網上流傳多條影片，內容是果敢「四大家族」核心成員魏清濤、劉正琦等人落網後公開懺悔，敦促家族交回園區內的中國人。其中劉正琦是劉阿寶胞弟，另外還有明學昌的女婿畢會軍也落網。

綜合中媒報導，緬北果敢「四大家族」分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。在果敢地區，「四大家族」控制所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事電信詐騙活動分子的靠山。至於明家，雖然不是四大家族之一，但勢力也非常強大。

中國公安部刑偵局16日發布消息指，緬甸政府16日逮捕了明國平、明菊蘭、明珍珍，並已於中國南傘口岸移交給中國公安機關，並強調將徹查該犯罪集團全部違法犯罪事實，依法嚴懲。

公安部表示，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙犯罪窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額龐大，在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收斂、不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動，並涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，情節極為惡劣、危害極為嚴重。

中國公安機關相關負責人表示，將繼續對緬北電信網路詐騙犯罪集團緊盯不放，深入推進專項打擊行動，加大對緬北詐騙集團重要頭目的緝捕力度，堅決維護人民群眾生命財產安全和合法權益。

該負責人還說，正告緬北涉詐犯罪集團，要認清情勢、丟掉幻想，立即停止一切犯罪活動，停止一切侵害大陸公民生命財產安全的行為，盡快釋放全部大陸籍電信網路詐欺犯罪嫌疑人。

值得注意的是，此前網上流傳消息稱，果敢地區於10月20日發生多人被槍殺、活埋的事件，地點為位於果敢首府老街、由明學昌家族控制的臥虎山莊園區。港媒報導，一封由雲南臨滄市政府外事辦公室致果敢官方「關於調查核實果敢自治區疑似有中國籍人員傷亡的函」日前曝光，內容指中方對此表示高度關切，敦請果敢方面立即開展調查核實，並敦促明學昌給予中方明確答覆，並說明事實真相，而幾天後就傳出明氏家族落網消息。

另根據公安部官網消息，11月12日，浙江溫州公安機關依法對緬北果敢電信網路詐騙犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人公開懸賞通緝。 11月16日，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功逮捕並移交中國公安機關。 當日，接緬甸駐昆明總領事館通報，緬方11月15日夜組織對明學昌進行拘捕，期間明學昌畏罪自殺身亡。

公安機關相關負責人表示，將繼續打擊緬北涉中電信網路詐欺犯罪，堅決剷除犯罪土壤，依法嚴懲犯罪嫌疑人，堅決維護人民生命財產安全和合法權益。