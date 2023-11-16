我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬北電詐集團 明氏3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

拜登今年完成最重要之事 可能是這件

解放軍航母日前穿航台海 中國防部：將常態組織類似演訓

記者陳政錄／北京即時報導
圖為解放軍航空母艦山東艦。（圖／取自環球網）
圖為解放軍航空母艦山東艦。（圖／取自環球網）

解放軍山東號航空母艦動向近日受到日本防衛省關注，台國防部日前也證實，山東號航空母艦編隊8日沿台海中線以西由南向北航行。對此，美中元首會晤剛結束之際，中國國防部16日指稱，山東艦編隊赴相關海域進行訓練，是根據年度訓練計畫所做的例行安排，符合國際法和國際實踐，「中國軍隊將常態組織類似演訓活動」。

中國國防部微信公眾號16日發布，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛就近期涉軍問題發布消息。

據中國國防部發布，就日本防衛省稱，山東艦等多艘共軍海軍艦艇在太平洋海域航行訓練，大批次艦載戰鬥機、直升機頻繁起降，及台國防部證實山東艦近日穿航台灣海峽，和「有分析認為」，這是山東艦首次在完成遠海長航後未返回駐地，而是進入台灣海峽繼續執行繞台航訓，張曉剛作出上述表示。

張曉剛說，近期，解放軍海軍組織山東艦編隊赴相關海域進行訓練，旨在錘鍊提高航母編隊體系作戰能力，提升官兵技戰術水平，進一步增強維護國家主權、安全、發展利益的能力。

他表示，需要指出的是，這是根據年度訓練計畫所做的例行安排，符合國際法和國際實踐，「中國軍隊將常態組織類似演訓活動」。

國防部 解放軍 日本

上一則

中日同意設出口管制對話機制 習將會岸田？毛寧不答

下一則

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

延伸閱讀

CNN：恢復美中軍事對話可能是拜登今年完成最重要之事

CNN：恢復美中軍事對話可能是拜登今年完成最重要之事
主戰部隊編現比無法達標 國防部：福利待遇誘因不足

主戰部隊編現比無法達標 國防部：福利待遇誘因不足
殲20實彈射擊近照曝光 解放軍空軍74周年「秀肌肉」

殲20實彈射擊近照曝光 解放軍空軍74周年「秀肌肉」
台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…