中日同意設出口管制對話機制 習將會岸田？毛寧不答

中國商務部部長王文濤14日在舊金山與日本經濟產業部長西村康稔會面，雙方同意建立中日出口管制對話機制。（取自中國商務部官網）

中國商務部 部長王文濤1日在舊金山 與日本 經濟產業部長西村康稔會面，雙方同意建立中日出口管制對話機制、中日優化營商環境工作組，以促進兩國貿易投資合作。這將是中日兩國在出口管制領域上首個對話框架。

據中國商務部網站消息，中方就日方半導體製造設備出口管制、維護產業鏈供應鏈穩定、中國加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）及支持新成員加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等與日方交換意見。

另據共同社報導，西村康稔表示，他14日在舊金山與王文濤舉行會談，要求妥善運營半導體材料等的出口管理，雙方就設置有關出口管理的對話框架達成了共識。日本經濟產業部長表示，這將是日中在該領域的首個對話框架。

據聯合早報報導，中國把用作半導體材料的稀有金屬鎵等，定為可實施管制的《出口管制法》對象，西村康稔表示，日方考慮到這種課題，而決定設置對話平台討論出口管理。他並稱，中方也提出了各種論點，但「不便透露對方的發言」。

據報導，雙方還將創設日中政府和日中民間企業團體等工作組，以應對民間企業關心的數據處理等課題。此外，中方暫停進口日本水產品的措施也在持續，日方向中方提出了希望糾正全面暫停進口日本水產品的措施。

至於中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄是否將於APEC期間，舉行中日首腦會談？中國外交部發言人毛寧16日下午舉行例行記者會時，僅以「我沒有可以提供的資訊」，簡短回應記者提問。