習近平：中國從不賭美國輸 美國也不要賭中國輸

中國國家主席習近平15日晚間在舊金山出席美國友好團體聯合歡迎宴會並發表長篇致詞。（Getty Images）

中國國家主席習近平 當地時間15日晚間出席舊金山 的美國友好團體聯合歡迎宴會，致詞中他提到，「中國從不賭美國輸」無意挑戰和取代美國，「同樣，美國也不要賭中國輸」，他表態歡迎更多美國州長、議員訪問中國，並宣布未來五年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習，中國也願繼續與美國開展大貓熊保護合作。

習近平在致詞時，提到「我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？」他認為，首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。「這是一個根本的、也是管總的問題」。他強調中國願意同美國「做夥伴、做朋友」。

他並提到，「和平共處是國際關係基本準則，更是中美兩個大國必須守住的底線」。他強調，「中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國」。

習近平並深入闡述中共 外交政策，表示中國人民對近代以後自身遭受的動盪和苦難刻骨銘心，「我經常講，中國人民反對的就是戰爭，求的就是穩定，盼的就是天下太平」、「我們決不會走通過戰爭、殖民、掠奪、脅迫等方式實現現代化的老路」。

他並重申，中共建政70多年來，「沒有主動挑起過任何一場戰爭和衝突，沒有侵占過別國一寸土地，是唯一將和平發展寫入憲法和執政黨黨章、上升為國家意志的大國」；「無論今後發展到哪一步，我們都永遠不稱霸、不擴張，不強加於人，不謀求勢力範圍，不同任何國家打冷戰熱戰」。

習近平在致詞中宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中國未來五年願邀請5萬名美國青少年赴中交流學習。並願繼續與美國開展大貓熊保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情。

在致詞中他也大篇幅訴諸雙方歷史情感，指出78年前，在攜手戰勝法西斯主義和軍國主義之後，中美共同參與發起舊金山制憲會議，推動建立了聯合國。除了中國工人建立美國太平洋鐵路外，他還表示，第二次世界大戰時期，「兩國共同為和平和正義而戰」，他特別提到因為美國飛行員轟炸日本、爾後到中國跳傘被民眾拯救，導致日本屠殺25萬中國平民，強調「中國人民沒有忘記飛虎隊」、「美國人民也沒有忘記殊死營救美國軍人的中國人民」。

習近平歷數近期訪問中國的美國政商界人士，表示「我對他們講，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中國去」。

他強調，兩國雖然歷史文化、社會制度、發展道路不同，「但人民都善良友好、勤勞務實，都愛祖國、愛家庭、愛生活，都對彼此抱有好感和興趣」。他認為，「寬廣太平洋不再是天塹」，「中美關係的大門一旦打開，就不會再被關上」。他並說，「我們要為人民之間的交往搭建更多橋樑、鋪設更多道路，而不是設置各種障礙、製造『寒蟬效應』」。

根據晚宴主辦方之一美中貿易全國委員會（ US-China Business Council）官網消息，出席晚宴的賓客有將近400 名商界領袖、政府官員、美國公民和學者。主辦方強調，「我們很榮幸能夠接待習近平主席，這符合我們為來訪的中國領導人共同舉辦活動的長期傳統。這些活動讓兩國國民眾有機會直接聆聽中美兩國政府領導人的演講。建設性的溝通可以讓美中關係更加穩定和富有成效，符合兩國和國際社會的最佳利益」。