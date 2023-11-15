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中國房市景氣持續低迷 官方：仍處轉型期

記者陳宥菘／即時報導
官方統計數據顯示，中國房市景氣迄今依舊低迷。（中新社）
官方統計數據顯示，中國房市景氣迄今依舊低迷。（中新社）

儘管中國政府近期採取一系列提振房地產行業的措施，仍止不住下滑的房市景氣。據中國國家統計局最新數據，中國今年前十個月住宅銷售額年減3.7%，降幅比前九月擴大0.5個百分點。9月和10月向來是中國住宅銷售旺季，如今低迷的數據凸顯房市「金九銀十」已不復見。

據中國國家統計局昨日發布的數據，中國今年前十月商品房銷售額人民幣9.72兆元（約1.3兆美元），年減4.9%，已是連續第五個月下滑。而今年前十月商品房銷售面積年減7.8%，其中住宅銷售面積年減6.8%。

房市投資亦未見起色。數據顯示，今年前十月全國房地產開發投資年減9.3%，降幅較上月擴大0.2個分點，再創年內新低。其中，住宅投資年減8.8%。此外，10月房地產開發景氣指數為93.4，依然位於低景氣水平，並持續探底。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄指出，開發投資連續18個月維持負增長，特別是新開工意願不足導致整體投資額下滑。當前來看，房企投資信心繼續探底，行業調整壓力猶存，受到銷售端恢復不及預期等影響，房企投資意願仍低位徘徊。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華15日在10月國民經濟運行情況發布會上則解讀稱，從上述數據來看，目前房地產市場仍然處於轉型期的調整中。從10月當月情況看，房地產開發投資、商品房銷售額等指標出現了一定的邊際改善跡象。

她進一步表示，從長期看，中國人均GDP剛超過1.2萬美元，城鎮化率也還有較大提升空間，整體住房剛性需求和改善性需求依然較大。隨著政策深化落實，房地產發展新模式逐步建立，將促進房市平穩健康發展。

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