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京東Q3淨利潤年增逾33% 超出市場預期

記者黃雅慧／即時報導
京東第三季財報顯示，淨利潤為人民幣79億元，年增逾33.1%，超出市場預期。（美聯社）
京東第三季財報顯示，淨利潤為人民幣79億元，年增逾33.1%，超出市場預期。（美聯社）

中國電商巨頭京東15日發布截至9月30日2023年第三季財報顯示，第三季收入為人民幣2,477億元，年增1.7%；淨利潤為人民幣79億元，年增逾33.1%，超出市場預期的人民幣68億元。京東表示，通過持續提升供應鏈效率，能夠實現消費者得實惠、品牌和商家賺到錢、京東提質增效的「三方受益」模式。

京東第三季商品收入為人民幣1,953億元，年減0.9%；服務收入人民幣524億元，年增12.7%。佔整體收入的比例達到21.2%，首次超過20%。其中物流及其他服務收入年增19.3%。

京東第三季在非美國通用會計准則下的淨利潤為106億元人民幣（約15億美元），也超出市場預期。此外淨利潤率為4.3%，零售經營利潤率為5.2%。

京東表示，「春曉計劃」在第三季再次升級20項扶持商家舉措，帶動新商家入駐數量再創新高，三季度整體商家數量年增率保持三位數增長。

「第三季，我們取得了穩健的收入表現，並且利潤水平達到歷史新高，這主要得益於我們在價格競爭力和平台生態建設方面的主動努力及供應鏈優勢。」京東集團首席執行官許冉說。

許冉稱，京東備受鼓舞地看到一系列主動努力所取得的進展，比如商家數量的進一步擴大，以及用戶購買行為的改善等。憑藉為用戶和業務合作夥伴創造價值的明確策略，以及著眼未來所進一步優化的價值主張，相信京東處於實現長期可持續增長的有利位置。

與此同時，京東旗下的京東物流也發布財報，京東物流第三季總收入為人民幣417億元，年增16.5%。通過供應鏈運營效率提升與成本優化，京東物流第三三季度利潤水平創新高，經調整後淨利潤達到8.4億元，年增89%，達到上市以來同期最好盈利水平。淨利潤增速在中國行業第一，營收增長行業第二。

在發財報同時，京東15日也宣布人事調整，京東集團CEO許冉將兼任京東零售集團CEO，原京東零售集團CEO辛利軍另有任用。

利潤 供應鏈 CEO

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