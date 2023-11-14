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中國爆肺炎黴漿菌感染 某醫院單日洗肺最高67人

中央社台北14日電
Photo by insung yoon on Unsplash
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近期中國爆發黴漿菌肺炎（當地稱「支原體肺炎」）感染，各兒科醫院再現疫情期間就診擁擠難落腳場景，若干醫院替病情嚴峻患童洗肺，近期每天平均約50例，單日最高達67例，急門診日均驟增近500人次，比平時增50%。

中國媒體中國青年網今天報導，支原體肺炎是由肺炎黴漿菌引起的急性肺部感染疾病，在中國，好發於5歲以上的兒童。

一般而言，肺炎黴漿菌感染屬於自限性疾病，免疫力較強的患者於潛伏期內可自行痊癒，只有當肺炎黴漿菌侵入下呼吸道，才可能引發黴漿菌肺炎。

分析黴漿菌肺炎於今年秋冬在中國大流行的原因，報導說，多數專家指出，一方面因秋冬時節好發呼吸道傳染病，加上時序來到肺炎黴漿菌流行的「大年」。

另一方面則是因過去大疫3年期間導致容易受病毒感染的患者驟增，以及兒童對肺炎黴漿菌等傳染病缺乏免疫力，而引發大規模感染。

即以浙江衢州四省邊際中心醫院為例，兒科主任醫師鄭雪輝表示，今年9、10月份，包括四省邊際中心醫院在內的衢州3家重點醫院，被肺炎黴漿菌感染的兒童是去年同期的17.8倍。

鄭雪輝說：「肺炎支原體是目前本院兒科門診中感染率最高的呼吸道傳染病，目前醫院內住院兒童77個，肺炎支原體感染占到60%以上。」

中國若干學校因黴漿菌肺炎感染加劇而宣布暫時停課，杭州市民林女士表示，5歲女兒就讀的班級半數同學，還有自己單位80%同事的孩子都感染肺炎黴漿菌，不少確診黴漿菌肺炎的患童還合併多種呼吸道傳染病。

另有不少家長深陷「白肺」焦慮。鄭雪輝解釋，黴漿菌肺炎可能會引起粘液栓堵塞支氣管，進而引發「肺不張」，也就是肺的含氣量減少，造成影像學上的「白肺」現象，但不同於雙肺瀰漫性病變的白肺。

另據中國大皖新聞8日報導，由於近期兒童肺炎黴漿菌感染病例驟增，若干病童衍生明顯的肺實變、肺不張等肺內併發症，以致必須「洗肺」。

安徽省兒童醫院兒童呼吸科主治醫師王彥表示，所謂洗肺就是透過纖維支氣管鏡進行灌洗，以保持呼吸道通暢，以前平均每天只做10例左右，「近期平均每天要做50多例，最高峰一天做了67例」。

黴漿菌肺炎感染擴散，中國各地醫院重現往昔疫情期間人滿為患景象，報導說，衢州市婦幼保健院內近來常見落腳難的就診擁擠，兒科門急診日均近500人次，比平時增50%；每位兒科醫生工作時數至少增3小時。

廣傳於X平台的畫面顯示，首都北京兒童醫院湧入家長帶著孩子求診的人潮，光是等驗血的號次已叫號至2052號，但是苦等的號碼牌至少已累積至2420號，排隊的人龍從樓地板蔓延至樓梯間還看不到盡頭。

中國衛健委新聞發言人米鋒昨天召開記者會，與會的北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉，說明當前黴漿菌肺炎感染和流感蔓延的情況。

他說，急性呼吸道感染是常見呼吸道疾病，肺炎黴漿菌是常見的呼吸道病原體之一，與往年相比，今年陸續接獲通報，3歲以下兒童也被感染的病例，呈低齡化趨勢，但病情並未明顯加劇。

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