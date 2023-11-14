搶錢搶到家裡…碗筷不洗被子不疊要罰錢 四川普格縣挨轟

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中共 基層治理無奇不有，四川省普格縣傳出環境衛生管到民眾家裡，碗筷不洗、被子不疊都要罰人民幣10元（約1.38美元），引發網友砲轟太離譜。當地官員今天稱，這是因為民眾個人衛生太差。

公開資料顯示，普格縣位於涼山彝族自治州，2020年11月才脫貧摘帽，是四川最後一批脫貧的地方。當地人口21.88萬人，其中彝族占85.6%，農業人口占92.7%。

據大河報報導，近日，網傳一張「新農村美麗鄉村行動人居環境罰款標準」引發關注。這份罰款標準中列舉了14種「髒亂差」的行為，其中包括「碗筷不洗罰10元」、「蹲地用餐罰20元」，衣服不整齊、被子未疊放、地面不清掃等都要被罰錢。

此外，該份通知還警告：「經罰款後仍不整改，第二次檢查到罰款翻倍。」

四川省普格縣政府工作人員14日證實該通知確實存在，是鄉鎮下發。

該工作人員稱，當地民眾雖然脫貧了，但是他們的人居環境特別差，生病的特別多，就是因為他們「個人衛生太差了」，病從口入，會造成返貧。

該工作人員並稱，各鄉鎮縣市都已經推出了相關的政策文件，會象徵性收10塊、20塊，收取的費用會拿給鄉鎮統一統籌，用來建垃圾池，買盆、桌子改善他們的環境。各個鄉鎮實施的情況不一樣，「只能這樣帶動，給周圍鄰居樹立榜樣。」

對於普格縣環境衛生管到民眾家裡還要罰錢，中國網友今天在微博 相關新聞討論區齊聲砲轟太離譜、太過分，「管事情都管到被窩裡」、「搶錢搶到家裡了，太恐怖了」、「形式主義、官僚主義到極致」。