北京頒布振興民企31條 業者只盼落實公平法治

微信公眾號「常州華立」11日發布消息，公司董事長承勇跳樓。（取材自微信）

北京 當局7月間頒布「促進民營經濟發展壯大的意見」共8大項31條，不過在13日舉行的第14屆財新峰會上，有中國民企業者直言，能夠落實公平與法治這一條就夠了。

香港 01報導，連日來「常州企業家被約談後跳樓自證清白」的消息引發高度關注，尤其個案引發的「寒蟬效應」壓倒宏觀政策。

春華資本集團創始人、董事長兼CEO胡祖六13日在財新峰會答覆與會者提問表示，真有比較好的環境是不需要31條，應該一條就夠了，那就是法治跟公平。

他說，按照中國憲法給民營經濟和私人財產的保護能夠落實，真正給民營企業公平的待遇，不需要呵護，不需要鼓勵，不需要扶持，只要公平對待民營經濟，大家就心安了，心定了，信心一定會逐步恢復。

全國工商聯前副主席、中國民營經濟研究會會長李兆前也指出，今後一段時間中國經濟的活力和潛力主要在民企，但是近幾年受多種因素的影響，中國的民營企業家的預期不穩、信心不足。

他強調，只有營造良好的法治環境對民營企業家的人身和財產安全予以切實的法律保障，才能形成穩定的社會預期，增強企業家在中國發展的信心。

李兆前並呼籲設計政治要有良好預期，近年來有關部門和各級地方政府頒布大量惠及民營經濟的政策，但仍有企業反映「對政策無感」。

他表示，期盼當局防止和糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛，最大限度減少偵查辦案對正常辦公和合法生產經營的影響。

李兆前並呼籲，對於確屬事實不清、證據不足，適用法律錯誤的錯案冤案堅決予以糾正，這樣的案例要及時向社會公布，避免因為個別案件處置不當，加劇民營企業家群體的不安全感。

據第一財經、觀察者網等中媒報導，江蘇省常州市華立液壓潤滑設備有限公司（常州華立）11日對外表示，公司董事長承勇當天「跳樓身亡自證清白」。

他死前被常州市紀委監委約談，並被告知常州天寧副區長楊康成（已因違紀遭免職）曾把人民幣800萬元（約109.6萬美元）存放在常州華立收取利息，要求常州華立上繳這筆款項。

承勇以為交錢便可了事而簽字承認，但此後被指還有其他問題。11日凌晨4時許，承勇在微信 朋友圈發文自證清白。

承勇說：「我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裡面（被約談）一開始只是想盡快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難…度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步。」