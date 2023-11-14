鄺肖卿首登胡潤中國女首富 碧桂園楊惠妍未跌出5大

新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿，以人民幣720億元財富，首次成為中國女首富。（上海廣播電視台新聞綜合頻道「新聞坊」）

胡潤研究院14日發布「2023胡潤女企業家榜」顯示，新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿，以人民幣720億元（約99.2億美元）財富，首次成為中國女首富。

此外，由於碧桂園 暴雷，股價大幅下跌，10次奪得女首富桂冠的楊惠妍財富下降人民幣270億元，以人民幣480億元排名第五，較去年下降4位。

香港 信報報導，據胡潤研究院統計，今年上榜的前50名中國女企業家總財富人民幣1.37兆元，年減11%。前50名門檻人民幣135億元，比去年下降人民幣5億元。

2023年胡潤女企業家榜排名前5女企業家，依序為新鴻基鄺肖卿、龍湖地產創辦人吳亞軍、富華國際集團創辦人陳麗華、立訊精密董事長王來春、碧桂園董事長楊惠妍，財富分別為人民幣720億、人民幣665億、人民幣580億、人民幣530億、人民幣480億。

鄺肖卿是新鴻基地產創始人郭得勝的夫人，1963年郭得勝與李兆基、馮景禧合夥創立了新鴻基，之後在70年代各自發展。郭得勝於1990年去世，鄺肖卿透過信託基金持有新鴻基地產股份，是新鴻基地產最大股東。

在入榜產業上，房地產仍是女企業家財富第一大來源，上榜人數占比17％與去年持平；能源與消費品並列第二、占比13％；食品與飲料、有色金屬、大健康等行業都有所上漲，下降的則是化工及投資 行業。相比前50名男企業家，女企業家從事傳統行業較多。